Jack Plooij (64) was te gast bij de ochtendshow van Radio 538 en besprak daar het veelbesproken onderwerp dat Max Verstappen (27) misschien de overstap gaat maken naar Mercedes. Plooij, die eerder nog stellig zei dat dit niet ging gebeuren, is nu zelf ook aan het twijfelen gebracht. Verder heeft hij ook nog gehoord dat Mercedes dit weekend iets gaat aankondigen op Silverstone.

"Er is natuurlijk van alles aan de hand op dit moment, dus laten we maar gelijk de koe bij de horens vatten: het verhaal is dat Max weg gaat bij Red Bull, hij is er helemaal klaar mee", zo valt Plooij gelijk maar in huis op het moment dat hij in de radio-uitzending te horen is. Hoewel Plooij erkent dat er slechts een select groepje mensen is die écht weet hoe het zit, zegt hij zelf ook iets 'te hebben gehoord'. En als datgene wat hij heeft gehoord niet gaat gebeuren, dan denkt hij dat Verstappen inderdaad onderweg is naar Mercedes.

Gaat Mercedes contractverlenging Russell aankondigen op Silverstone?

"Ik hoorde dus na de race van vorige week dat dit weekend het team van Mercedes bekend gaat maken dat George Russell gaat blijven bij het team", zo onthult Plooij. Geen gekke gedachte, want Silverstone is de thuisrace van de Britse coureur. Maar tot op heden is die aankondiging er echter nog niet geweest. "Als dat dus niet gebeurt, dan is er dus echt wat aan de hand", zo vervolgt Plooij zijn verhaal. "Want dan is Toto Wolff echt ongelooflijk hard bezig om Max binnen te harken. En dat ie dat graag wil, dat is al lang bekend. En dat ze met elkaar hebben afgesproken daar niets over te zeggen, dat snap ik ook wel."

Als dát niet gebeurt, gaat Verstappen verder kijken

Kortgeleden was Plooij nog stellig in zijn mening dat alle geruchten nergens op gebaseerd zijn en dat Verstappen gewoon bij Red Bull zou blijven. Die mening heeft hij nu toch iets bijgesteld. "Ja absoluut, ik weet gewoon dat Verstappen in een auto wil rijden waarmee hij kan winnen. En als dat niet gebeurt, dan ga je toch kijken. Je gaat toch kijken wat je opties zijn. Wat kan ik voor mekaar krijgen?"