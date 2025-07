We zijn bijna halverwege het F1-seizoen van 2025, want de twaalfde van 24 Grands Prix wordt vandaag gehouden. Het is bijna tijd voor de wedstrijd op het Britse circuit van Silverstone. GPFans legt uit wat jij moet weten voor deze zondag.

De Britse Grand Prix wordt voor de tachtigste keer georganiseerd. De eerste wedstrijd ooit van het wereldkampioenschap werd in mei 1950 op Silverstone verreden. Vanaf 1955 wisselde Silverstone ieder seizoen met een ander circuit af. Eerst was dit Aintree, maar tussen 1964 en 1986 werd de Britse Grand Prix in de even jaren op Brands Hatch gehouden. Naast de Formule 1 komen ook de FIA Formule 2 met kampioenschapsleider Richard Verschoor en FIA Formule 3 met Laurens van Hoepen in actie. Tevens staat de Britse Formule 4 in het voorprogramma, waar Red Bull-junior Fionn McLaughlin eerste ligt in de tussenstand.

Startgrid, weer en tijdschema

Het was een kwalificatie om van te smullen. Max Verstappen pakte de pole position met een 1:24.892 en versloeg Oscar Piastri, Lando Norris, George Russell, Lewis Hamilton en Charles Leclerc. Het zat ontzettend dicht bij elkaar.

Het blijft ook spannend wat betreft het weer. Er zijn een boel tegenstrijdige berichten over of het nou wel of niet gaat regenen. Zo schat de BBC de kans op neerslag in tussen de 20 en 80 procent en verwacht dat het afwisselend zonnig, bewolkt en regenachtig zal zijn.

De zondag op Silverstone begint met de races van de Britse Formule 4 om 9:20 uur Nederlandse tijd, FIA Formule 3 om 10:30 uur en FIA Formule 2 om 12:05 uur. Er wordt vervolgens een demonstratie gehouden met historische bolides uit de koningsklasse en er zal een eerbetoon aan Eddie Jordan zijn. De Ier was meer dan twee decennia de teameigenaar van Jordan Grand Prix en overleed afgelopen december aan kanker. De Britse Grand Prix wordt verreden over 52 ronden en start om 16:00 uur Nederlandse tijd.

