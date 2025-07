Max Verstappen heeft tegenover onder andere GPFans uitgelegd, in aanloop naar de Britse Grand Prix van de Formule 1, waar de oorzaak ligt van de problemen bij Red Bull Racing. De energiedrankfabrikant is niet alleen onder McLaren, maar ook onder Ferrari en Mercedes beland in de pikorde. De Nederlander kan verklaren waar dat aan ligt.

Red Bull was al oppermachtig in 2022, maar in 2023 waren ze dominanter dan ooit met 21 overwinningen in 22 Grands Prix. Het was echter tijdens de Spaanse Grand Prix van dat jaar waarin ze de eerste fout hebben gemaakt. Volgens Christian Horner bracht Red Bull toen een verkeerde vloerupgrade mee. De problemen werden met een sneeuwbaleffect steeds erger, maar vielen pas na de eerste paar races in 2024 op vanwege de rijkunsten van Verstappen, die de problemen maskeerden. Gelukkig had hij een flinke voorsprong in het kampioenschap op kunnen bouwen om alsnog een vierde wereldtitel veilig te stellen in Las Vegas. Een vijfde wereldtitel lijkt er dit seizoen niet in te zitten. Red Bull was zo erg bezig met de ontwikkeling van de RB20 en het oplossen van de beruchte balansproblemen, om die voorsprong in de puntenstand te behouden, dat het de ontwikkeling van de RB21 in de weg heeft gezeten.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen geïrriteerd en sarcastisch richting Lambiase: "Gelukkig maar..."

Ontwikkeling van 2024-auto zat 2025-auto in de weg

"Nou, zo zit de Formule 1 nou eenmaal in elkaar", begon Verstappen. "Als iedereen wist wat ze moesten doen, dan zou iedereen races winnen of in ieder geval ertoe in staat zijn om te winnen. En in de Formule 1 is dat helaas niet het geval. Natuurlijk staan we niet waar we willen staan, maar we vechten nog steeds voor podium. We proberen nog meer performance uit de auto te halen, maar vorig jaar waren we aan het worstelen met onze balansproblemen die we hadden met de auto. Dat moesten we eerst begrijpen en dat heeft de ontwikkeling van de auto van dit jaar een beetje in de weg gezeten."

De viervoudig wereldkampioen vervolgde hoopvol: "We doen er nog steeds alles aan om zo competitief mogelijk te zijn. Gaat dat op het niveau van McLaren zijn? Misschien niet, waarschijnlijk niet. Zo gaat dat in de Formule 1. Soms heb je jaren dat je domineert, goede seizoenen waarin je veel kan winnen. Soms misschien niet of helemaal niet."

Gerelateerd