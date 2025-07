Het is op de vrijdag voor de Britse Grand Prix van de Formule 1 weer duidelijk geworden dat Red Bull Racing werk aan de winkel heeft. Max Verstappen is ontevreden over de wegligging van de RB21. Hij reageert dan ook geïrriteerd en sarcastisch richting zijn race-engineer Gianpiero Lambiase.

Waar Red Bull worstelt, is het bij McLaren juist andersom. Lando Norris stond relatief comfortabel bovenaan de tijdenlijst aan het einde van de vrijdag. Voor thuispubliek zette hij een 1:25.816 neer. Charles Leclerc was 0.222 seconden langzamer op het circuit van Silverstone, maar met ploegmaatje Lewis Hamilton op de derde stek stond Ferrari er goed bij. Oscar Piastri had niet de ultieme ronde op de softs en nam genoegen met de vierde plaats. Verstappen werd tiende tijdens de eerste vrije training en vijfde tijdens de tweede vrije training, allebei met een gat van ongeveer een halve seconde naar de snelste man.

Radioproblemen komen goed uit voor Lambiase

Aan het einde van de eerste vrijdagsessie kon iedereen op de onboardbeelden van Verstappen zien dat er iets niet klopte aan de RB21. Het is bakken met onderstuur, gevolgd door bakken met overstuur en niks ertussenin. "Ongelooflijk...", zuchtte de Limburger op de boardradio na VT1.

De tweede sessie begon met een run op de mediums en veranderingen aan de afstelling hadden weinig verbetering gebracht. "Heb je de banden in de snelle bochten gezien? Ze reageren gewoon niet", aldus Verstappen. De Red Bull leek een 'luie' voorkant te hebben. De viervoudig wereldkampioen was er na VT2 helemaal klaar mee. Lambiase zei via de boardradio: "Max, ik kan je niet goed horen op de radio." Verstappen reageerde sarcastisch: "Ja, nou, gelukkig maar."

