Red Bull Racing is de leiding in het constructeurskampioenschap kwijtgeraakt aan McLaren na de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan. Teambaas Christian Horner is erachter gekomen waar de eerste fout van Red Bull werd gemaakt, maar ze zagen het toen niet, omdat Max Verstappen bleef winnen.

Verstappen leek aan het begin van dit seizoen zijn dominantie van 2023 voort te kunnen zetten met vijf overwinningen in de eerste zeven races. In Australië verloor hij een kans op de zege vanwege een geëxplodeerde rem en in Miami was Lando Norris de Limburger te snel af, maar de McLaren-coureur had ook een gelukje met de safety car nodig. Na een domper van een weekend in Monaco, won Verstappen wel weer in Canada en Spanje, maar het ging niet zonder slag of stoot. Sindsdien heeft de kampioenschapsleider geen enkele keer meer op de hoogste trede van het podium gestaan. Überhaupt het podium halen is voor Red Bull al een enorme uitdaging geworden. Er werd bij de energiedrankfabrikant dan ook eerder gesproken van downgrades dan upgrades. De balansproblemen van de RB20 werden namelijk steeds maar groter.

Waché was optimistisch na Italië

Vooral op Monza had Red Bull het lastig. Verstappen werd zesde op bijna 40 seconden achterstand en Sergio Pérez achtste op bijna een minuut achterstand, terwijl Charles Leclerc de Grand Prix van Italië op zijn naam schreef voor de twee McLarens. Technisch directeur Pierre Waché was optimistisch dat die teleurstellende resultaten de ogen van de engineers hadden geopend om te zien welke gedeeltes van de vloer voor de balansproblemen zorgden, zo weet Auto Motor und Sport te melden. Red Bull kon zo een nieuw ontwikkelde vloer meenemen naar Bakoe. De enorme verbetering in de snelheid van Pérez, die koplopers Oscar Piastri en Leclerc kon bijbenen afgelopen zondag, is bewijs voor het team dat de aangepaste vloer heeft geholpen.

Spaanse Grand Prix 2023

Horner kon wereldkundig maken dat de problemen veel eerder waren begonnen dan gedacht. "We gingen terug in de geschiedenis van de ontwikkeling en het bleek dat de eerste fout die we hadden gemaakt, een vloerupgrade was in 2023 in Barcelona", zo legde hij uit tegenover het Duitse platform. "Dat was ook de eerste Grand Prix waar 'Checo' problemen begon te krijgen met de auto. We namen het gewoon niet zo serieus, omdat Max maar bleef winnen." Verstappen won vorig jaar 19 van de 22 Grands Prix, een record. Hoofdadviseur Helmut Marko voegde eraan toe: "Waar we dit jaar echt een verkeerde afslag hebben genomen, was in Imola."

