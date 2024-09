Max Verstappen (26) begon het Formule 1-seizoen van 2024 ijzersterk, maar de laatste weken is de klad erin gekomen bij Red Bull Racing. In plaats van zijn voorsprong uitbouwen, is Verstappen nu vooral bezig om de schade ieder weekend weer zoveel mogelijk te beperken. In Azerbeidzjan slaagde hij redelijk in deze missie, maar wat denkt hij te kunnen doen in Singapore?

Met uiteindelijk een vijfde plaats in de Grand Prix van Azerbeidzjan voor Verstappen en een vierde plaats voor titelrivaal Lando Norris, bleef de schade feitelijk gezien beperkt voor de regerend wereldkampioen. Inclusief de snelste raceronde wist Norris maar drie punten in te lopen, waardoor het gat kromp naar 59. Met nog zeven races én drie sprintraces te gaan, kan het nog alle kanten opvallen. Aan Verstappen de taak om de schade zo lang mogelijk te beperken. De volgende uitdaging wacht in Singapore, een circuit waarvan Dr. Helmut Marko al heeft gezegd nog geen hoge verwachtingen te hebben. Maar hoe denkt Verstappen daar zelf over?

Verstappen wil set-up begrijpen richting Singapore

Allereerst is de drievoudig wereldkampioen redelijk tevreden met het eindresultaat in Bakoe. "Ik had graag mijn voorsprong uitgebreid, maar met de race die we hadden ben ik blij dat dit [drie punten verlies t.o.v. Norris, red.] het enige is waarmee het eindigt", zo vertelt hij aan de verzamelde pers in Azerbeidzjan. Aankomend weekend volgt echter al Singapore, dus veel tijd om dingen te veranderen is er niet voor Red Bull. Verstappen verwacht dan ook niet al te veel, al wil hij een kleine verrassing niet uitsluiten. "Wat we kunnen doen in Singapore? Nou, we proberen de set-up te optimaliseren om te begrijpen wat we hier [in Bakoe, red.] verkeerd deden."

Verstappen verwacht niet te veel van Singapore

Hij vervolgt: "Ik denk niet dat het onze beste baan gaat zijn [in Singapore, red.], normaal gesproken, maar we zullen het zien. Misschien krijgen we een verrassing." Het is het eerste weekend waarin Red Bull in de achtervolging moet met betrekking tot het constructeurskampioenschap. "Dat is nooit leuk om te zien, maar het gevecht is nog niet voorbij. We gaan proberen het terug te pakken", aldus een strijdvaardige Verstappen.