De rel tussen Max Verstappen en de FIA in Singapore is er eentje die de Formule 1 nu al enkele weken in zijn greep houdt. We hebben Verstappen er de nodige keren over gehoord, maar dit keer horen we de andere kant van het verhaal. Johnny Herbert, één van de aanwezige stewards dat weekend, doet zijn woordje.

De hele ellende afgelopen weekend begon met uitspraken van Mohammed Ben Sulayem, die de coureurs er op bijzondere wijze op attendeerde dat gescheld strenger bestraft gaat worden in de toekomst. De uitspraken van de FIA-president bleken aan dovemansoren gericht in het geval van Verstappen, die op de persconferentie van donderdag liet blijken geen gehoor te geven aan het verzoek. "Op het moment dat ik aan de kwalificatie begon, wist ik al dat de auto fucked was", zei hij terugkijkend op Bakoe nadat het ook over de uitspraken van Ben Sulayem ging. Die opmerkingen van Verstappen waren echter in het verkeerde keelgat geschoten bij de FIA. Vlak na de eerste vrije training werd de drievoudig wereldkampioen namelijk op het matje geroepen in de kamer van de wedstrijdleiding. Resultaat: Verstappen moet een taakstraf uitvoeren.

Verhaal van de stewards

Eén van de aanwezige stewards die dus ook mede de straf aan Verstappen uitdeelde, was Herbert. In gesprek met The Independent en Casino Hawks doet hij de andere kant van het verhaal in de inmiddels beruchte rel: "Het incident werd doorverwezen naar ons als stewards en we hebben er open en eerlijk met Max over gesproken voor twintig minuten tot een half uur. Het was een lastige situatie. Je kon aan zijn gezicht zien dat hij er echt overstuur over was. Maar toen hij wegging, leek hij te zijn gekalmeerd over het proces en waarom het er is. Hij gaf ons als stewards niet de schuld", zo stelt de voormalig coureur. "Daarna is het allemaal pas ontploft toen hij naar de persconferentie ging en slechts antwoorden van één woord gaf en vervolgens zijn eigen spontane persconferentie buiten hield. Dat liet Max zijn opstandigheid zien. Ik hou van die kant van Max. Het is wat Max uiteindelijk Max maakt", zo lacht Herbert.

Uitspraken Ben Sulayem

Hij vervolgt: "Max is een eerlijk en uitgesproken karakter, maar soms moet je daar wel het juiste moment en de juiste plek voor uitzoeken. Persoonlijk denk ik dat er té veel gescholden wordt. Ik wil niet dat mijn vijfjarige kleinzoon dat soort taal hoort." Vervolgens gaat Herbert nog in op de vreemde manier waarop de hele regel tot stand kwam en het commentaar daarop: "Dat [de woorden van Mohammed Ben Sulayem] viel niet zo goed bij de coureurs. Vooral Lewis had het gevoel dat het een racistische uitspraak was. De coureurs waren er niet zo blij mee. Ze gingen uiteindelijk allemaal samen met Max. Ik heb het idee dat de coureurs veel dichter bij elkaar staan nu dan dat ik in heel veel jaren hebben gezien. Ook hebben ze een veel sterkere mening", besluit hij het verhaal vanuit de stewards.

