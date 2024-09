De F1 Grand Prix van Azerbeidzjan eindigde met Sergio Pérez en Carlos Sainz in de muur. Er was veel kritiek over hoelang het duurde voordat de virtual safety car uitkwam. Daar heeft de FIA in Singapore op gereageerd.

Pérez kon zich eindelijk mengen in de strijd om de overwinning, maar de finish zou hij niet bereiken op het stratencircuit van Bakoe. De Red Bull Racing-coureur viel Charles Leclerc aan voor de tweede positie in de een na laatste ronde, maar dat gaf de andere Ferrari van Sainz juist de kans om zij aan zij te gaan met Pérez. Hun wielen haakten in elkaar en ze crashten op volle snelheid. Pérez en Sainz moesten allebei naar de wedstrijdleiding, officieel voor het mogelijk overschrijden van Appendix L, hoofdstuk 4, artikel 2.d van de International Sporting Code, maar de stewards deelden geen straf uit.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Rallylegende Ogier na Verstappen volgende slachtoffer van FIA: "We moeten onze mond houden"

Rijdersbriefing

Het grote onderwerp van gesprek na Azerbeidzjan was de tijd tussen de crash en het besluit om de virtual safety car in te zetten. Het was overduidelijk dat de zwaar beschadigde Red Bull en Ferrari niet verder konden en het duurde lang voordat Pérez en Sainz uitstapten. Er lagen allerlei stukken carbon en andere onderdelen verspreid over de baan. Niet alleen de coureurs, maar ook de fans waren kritisch op de wedstrijdleiding voor het feit dat er veel te lang slechts met lokaal geel werd gezwaaid.

Tijdens de rijdersbriefing in Singapore heeft de FIA die fout toegegeven, zo weet het doorgaans betrouwbare Auto Motor und Sport te melden. De virtual safety car kwam inderdaad te laat uit volgens de wedstrijdleiding. Het duurde ongeveer een minuut, voordat de gele vlaggen werden vervangen door het VSC-signaal.