Olav Mol (63) heeft publiekelijk zijn mening gegeven over de korte interactie die Max Verstappen kort na afloop van de Grand Prix van Saoedi-Arabië had met FIA-president Mohammed Ben Sulayem. Volgens de Formule 1-commentator kan het maar zo zijn dat Ben Sulayem de Red Bull-coureur er duidelijk op heeft gewezen dat er extreme boetes kunnen worden uitgedeeld als Verstappen iets ongewenst zou zeggen.

De woorden - of beter gezegd het gebrek hieraan - die Verstappen na afloop van de race in Djedda gebruikte bij de media, deden veel stof opwaaien. De Nederlander was extreem kort in de verschillende interviews en bleef keer op keer herhalen dat hij niets wilde zeggen over het moment met Oscar Piastri bij de start, omdat hij dan wellicht in de problemen zou komen. Hiermee doelde Verstappen op de nieuwe omstreden regel van de FIA dat F1-coureurs niet publiekelijk negatief mogen spreken over de wedstrijdleiding. Ook schelden en vloeken is uit den boze - en dus koos Verstappen ervoor dan maar niets te zeggen. En dat terwijl hij zichtbaar boos was over zijn straf. Mol denkt dat Verstappen misschien wel op z'n lip moest bijten omdat hem een torenhoge boete boven het hoofd hing.

Artikel gaat verder onder video

Heeft Ben Sulayem een waarschuwing afgegeven aan Verstappen?

Kort na afloop van de race liep Ben Sulayem naar Verstappen toe op de grid en sprak hij enkele woorden met de Nederlander. Wat er precies gezegd is, blijft gissen, maar volgens velen werd er door de FIA-topman ook 'een vingertje' gebruikt om zijn standpunt duidelijk te maken. Mol zegt daarover: "Op het moment zelf heb ik het niet gezien en stond ik daar van: 'Waarom reageert Max zo?' en toen zag ik wel dat Ben Sulayem daar weer rondliep - en daar heb ik later ook wel foto's van gezien. Ik weet niet of het waar is dat er wordt gezegd dat er een vingertje was, maar ik kan mij voorstellen... Ik denk van: 'waarom zegt Max dit nu op dit moment? Waarom heeft hij hier voor gekozen?'.

OOK INTERESSANT: Viaplay-analisten zien terechte straf Verstappen: 'Dát is waar Max de fout ingaat'

'Verstappen kon boete tot één miljoen dollar krijgen'

Mol doelt op het feit dat Verstappen zich niet kon uitspreken bij de pers, in angst voor de consequenties. "Ik kan me voorstellen, en dat kan goed bedoeld zijn he, dat die Ben Sulayem zegt: 'Vriend, denk even aan die dikke boetes die wij tegenwoordig kunnen uitdelen, dat je geen verkeerde dingen zegt'. En dát zou dit bij Max getriggerd kunnen hebben, want hij kan van de FIA tot één miljoen boete krijgen. Ik weet niet of jij wel eens bij een oranje stoplicht hebt gestaan en dat je denkt 'ah, die boete is 40 euro, het zal wel', maar als die boete een miljoen is, denk je wel van 'nou, ik ga wel even remmen'", aldus Mol.

Gerelateerd