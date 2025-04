Max Verstappen (27) kreeg tijdens de F1 Grand Prix van Saoed-Arabië in Djedda een tijdstraf van vijf seconden voor het moment met Oscar Piastri (24) bij de start. De Red Bull-coureur was na afloop zichtbaar geïrriteerd over zijn straf, maar in de studio van Vroooom van Viaplay denken de analisten dat Verstappen nog goed is wegekomen met enkel vijf seconden.

Onder meer autocoureur Indy Dontje, voormalig engineer Ernest Knoors en Tom Coronel schoven gisterenavond aan aan de tafel van presentator Rob Kamphues. Daar bespraken ze alle gebeurtenissen tijdens de Grand Prix in Djedda - en natuurlijk kon het moment tussen Verstappen en Piastri niet achterblijven. De drie analisten gingen uitgebreid in op het moment kort na de start, wat uiteindelijk resulteerde in een vijf seconden tijdstraf voor Verstappen. De Nederlander zag hierdoor een potentiële zege door zijn neus geboord worden en was woedend. Toch denken de heren van Viaplay dat Verstappen niet mag mopperen met deze straf. Volgens hen had het ook maar zo tien seconden kunnen zijn.

Verstappen had 10 seconden kunnen krijgen in Djedda

Waar Verstappen en Red Bull sterk hun vraagtekens hadden bij de opgelegd straf, daar kijken ze er in de studio toch anders tegenaan. Volgens Knoors werd de tijdstraf ook niet opgelegd omdat Verstappen zijn rivaal van McLaren eraf reed, maar omdat hij buiten de baan gaat en daardoor voordeel had. "Waar Max de fout ingaat, is niet dat hij Piastri eraf rijdt, maar dat hij buiten de baan gaat en voor Piastri blijft, en daar krijgt hij die penalty voor", zo zegt Knoors. Dontje sluit zich daar bij aan en denkt dat Verstappen nog gespaard is door de stewards met slechts vijf seconden. "Diezelfde overtreding werd gedaan door Lawson en die kreeg tien seconden, dus er wordt bij de start nog eens anders mee omgegaan", zo zegt hij.

Dontje: "Verstappen denkt eigenlijk al van: 'Ik ga het sowieso niet halen'"

"Indy heeft gelijk", zo neemt Knoors het vervolgens weer over. "Normaal gesproken krijg je hier tien seconden voor en ze geven maar vijf, dus dat geeft al aan dat ook de wedstrijdleiding een beetje denkt van 'hmmm...'." Volgens Dontje was het ook wel enigszins bewust van Verstappen wat hij deed. "Je moet eigenlijk ook eens kijken naar Max hoe snel die al naar rechts kijkt om die bocht gewoon... Kijk, eigenlijk denkt hij al van: 'Ik ga het sowieso toch niet halen [de bocht], laat ik hem gewoon afsnijden'. Het is al verkeerd dat dit mag gebeuren, dat hij denkt van 'nou weet je, ik ga er gewoon alles aan doen om voor dat punt te komen, om dat te halen, en ik weet toch wel ik kan het stuur openen en ik kan de bocht afsnijden'."

