Max Verstappen krijgt bijval uit een verrassende hoek na de F1 Grand Prix van Saoedi-Arabië. Marc Priestley vindt namelijk dat de coureur van Red Bull Racing niks verkeerds deed bij de controversiële start, waarbij Verstappen werd bestraft na een incident met Oscar Piastri. Priestley is een voormalig monteur van McLaren en deelde zijn mening over de gebeurtenissen in Djedda.

Piastri kwam vanaf de tweede plek op de grid goed weg en dat gaf hem de kans om aan de binnenkant van Verstappen te duiken. De laatstgenoemde besloot echter de eerste chicane af te steken en behield op die manier de leiding. Hij vond dat Piastri hem buiten de baan had geduwd. De McLaren-coureur vond op zijn beurt dat de inhaalactie al voltooid was en dat Verstappen de positie terug moest geven. De stewards gaven Piastri gelijk en het gevolg was een tijdstraf van 5 seconden voor Verstappen. De Limburger incasseerde deze tijdens de eerste en uiteindelijk enige bandenwissel. Hij kwam vervolgens als tweede aan de finish achter Piastri, die sinds Mark Webber in 2010 de eerste Australiër is aan de leiding van het wereldkampioenschap.

Artikel gaat verder onder video

Piastri en Verstappen deden allebei niks fout

"Piastri kwam beter weg dan Verstappen en nam de leiding over in de korte run richting de eerste bocht. Die zijn krap, dus er is weinig ruimte", vertelde Priestley op zijn YouTube-kanaal. "Oscar arriveerde als eerste bij de apex en had daarom het recht om de racelijn te pakken in die bocht. En dat deed hij, dus ik vind niet dat hij iets verkeerds deed." Diezelfde mening heeft hij echter ook over Verstappen. "Als hij de plek had teruggegeven, dan denk ik dat hij nog steeds tweede was geworden. Daarom moest hij voorop blijven. Het team koos hiervoor tijdens de safety car voor het incident van Tsunoda en Gasly. Toen de stewards eenmaal hun besluit hadden genomen, was het te lastig om nog de plek terug te geven, omdat het veld zo dichtbij elkaar zat. De enige optie die ze hadden, was een tijdstraf incasseren."

Schone lucht om straf te compenseren

"En Red Bull koos ervoor om de schone lucht te gebruiken om te proberen een groot genoeg gat te creëren om voor de straf te compenseren", vervolgde de Brit. "Ik denk dat dat wel een eerlijke strategie was in dat scenario. Ik ga daarom niet zeggen dat Red Bull of Max iets verkeerds hebben gedaan. Natuurlijk kun je ook zeggen dat ze niet allebei gelijk kunnen hebben, maar vanuit hun eigen perspectief hebben ze allebei een punt. Uiteindelijk lukte het niet om een groot genoeg gat te creëren naar Piastri. Misschien maakte het voor de uitkomst ook niet uit en won de juiste persoon de Grand Prix."

