Franz Tost heeft zich uitgesproken over de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing: Yuki Tsunoda. Tost werkte nog samen met de Japanner en spreekt zich ook uit over Liam Lawson, die begin 2025 werd vervangen.

In gesprek met F1Insider blikt Tost terug op zijn eerste ervaringen met Verstappen, waar hij ook teambaas van is geweest bij Toro Rosso. "Hij blonk al uit in het karten op de Europese Kampioenschappen. Toen kwam de regenachtige Formule 3-race op de Norisring. Max reed zo goed dat het leek alsof de anderen aan het parkeren waren. Dit deed me denken aan Michael Schumacher, die in 1987 net zo goed presteerde in een regenachtige Formule Ford-race op de Salzburgring. Vanaf het begin had hij geen enkel probleem met de snelheid en de auto. Het was ongelofelijk. Normaal gesproken heeft een nieuwkomer 100 kilometer nodig om te wennen aan de acceleratie, remvertraging en middelpuntvliedende kracht in de bochten die een Formule 1-auto ervaart. Maar Max niet!"

Tost vond Tsunoda eind 2024 al beste keuze naast Verstappen

Dan naar de teamgenoot van Verstappen, die begin 2025 nog Lawson was en inmiddels dus Tsunoda is. Volgens Tost had Red Bull meteen voor de Japanner moeten kiezen. "Ik zei: neem Yuki Tsunoda. Hij heeft de ervaring, hij is snel, hij kan het. Hoe de beslissing uitpakte, is bekend." Het was voor Tost dan ook geen verrassing toen Red Bull na twee races al besloot om Lawson te vervangen. "Nee, natuurlijk niet. Het was een verkeerde beslissing om het zitje aan Lawson te geven. Want Tsunoda is sneller dan Lawson en meer ervaren. Meer valt daar niet over te zeggen. De kwalificatie was best goed, maar hij moet nog agressiever zijn in de race. Maar we mogen natuurlijk niet vergeten dat hij de auto nog beter moet leren kennen. Vooral op het gebied van bandenmanagement, dat cruciaal is voor de races. Hij heeft nog tijd nodig."

'Tsunoda kan alleen maar leren van Verstappen'

Tost vervolgt: "Ik heb nog steeds regelmatig contact met hem, en ja, hij wist wat hij kon verwachten. Hij kan alleen maar leren van een Verstappen die zo fantastisch rijdt. Als je naar Red Bull Racing gaat en denkt dat je hem moet verslaan, heb je al verloren. Max is op dit moment verreweg de snelste coureur in de Formule 1. De tweede coureur moet dat accepteren. Het is Tsunoda's taak om zo dicht mogelijk bij hem te komen. Daar is Tsunoda tot nu toe eigenlijk best goed in geslaagd."

