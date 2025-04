Volgens Helmut Marko moeten Max Verstappen en Red Bull Racing nog een raceweekend geduldig zijn. De Oostenrijker heeft geen hoge verwachtingen van de F1 Grand Prix van Miami die volgende week op het programma staat.

Tegenover Speedweek laat Marko zich uit over het weekend dat eraan zit te komen in Miami, waar Verstappen vorig jaar nipt Lando Norris versloeg. “We hebben het hier opnieuw over een heel ander circuit, maar vooral ook over hogere temperaturen. Op papier is dat voor ons geen voordeel. In Djedda waren we in de derde training acht tienden langzamer dan McLaren, onder duidelijk warmere omstandigheden dan later in de kwalificatie. Toen verwachtten wij – en ook de andere teams – dat McLaren iedereen zou vermorzelen. Dat gebeurde uiteindelijk niet.”

Marko verwacht in Miami voordeel McLaren

Marko denkt dat de temperatuur in Miami flink op zal gaan lopen en dit eerder voordelig is voor McLaren dan voor Red Bull. “We gaan ervan uit dat de omstandigheden in Miami opnieuw in het voordeel van McLaren zullen zijn. Onze huidige taak is om voor onze racewagen een breder werkvenster te ontwikkelen - en om tegen de tijd dat we in Europa racen bepaalde zwakke punten van de auto te verminderen, zodat we de basissnelheid van de wagen kunnen verbeteren.”

