Christijan Albers heeft in de Formule 1-podcast van De Telegraaf zijn licht laten schijnen over de relatie tussen Zak Brown, CEO van McLaren, en Mercedes-teambaas Toto Wolff, die gezamenlijke interesse hebben in Max Verstappen nu het bij Red Bull Racing allemaal niet meer vanzelf gaat. Albers denkt dat de McLaren-CEO en de teambaas van Mercedes elkaar goed weten te vinden en achter de schermen samenwerken.

McLaren heeft momenteel de snelste auto op de grid en staat bovenaan in het constructeurskampioenschap, maar toch blijft de dreiging van een coureur als Verstappen altijd aanwezig. Albers denkt dat Brown zich dat ook realiseert. Hoewel Lando Norris absoluut talent heeft, weet Brown ook dat zijn coureurs niet tot de absolute top behoren. "Ik vind Norris nog steeds een supertalent. Hij heeft de pure snelheid, maar hij is mentaal niet zo sterk als Charles Leclerc, Max, of George Russell. Zij zijn constanter, en ook mentaal wat sterker."

Brown en Wolff delen informatie

Volgens Albers weet Brown dat hij met Verstappen pas echt de beste coureur van F1 in huis heeft en dat hij samen met Wolff van Mercedes graag het spelletje speelt om de situatie bij Red Bull nog wat minder te maken voor Verstappen. "Daarom heeft Brown ook dat telefoontje gepleegd, voordat hij Piastri voor een langere tijd moest vastleggen. Brown dacht: laten we eens het management van Max opbellen, om te kijken wat daar de situatie is. Brown weet dat hij niet de beste coureurs heeft. Ik ben ervan overtuigd dat Zak Brown en Toto Wolff close zijn. Ze delen informatie, en misschien zei Toto: 'Zak, bel jij hem eens op.'"

Brown over McLaren en Brown

Albers vervolgt: "Brown moet natuurlijk tegen de buitenwereld zeggen dat hij de beste coureurs in de auto heeft zitten, maar hij vroeg toch nog even wat de opties bij Verstappen waren. Dat hoort hij ook te doen, want dat is ook zijn werk." De kans is groot dat McLaren en Mercedes achter de schermen hun werk blijven doen om de situatie bij Red Bull nog meer te destabiliseren en zo een vertrek van Verstappen af te dwingen, wellicht naar Mercedes of McLaren.