Max Verstappen heeft er dit seizoen duidelijk voor gekozen minder open te zijn tijdens interviews en vooral vragen over zijn auto en Red Bull Racing te beantwoorden. Toch is er meer aan de hand dan op de voorgrond het geval lijkt.

Volgens Motorsport.com begint het achter de schermen namelijk steeds meer duidelijk te worden dat de dagen van Verstappen in F1 zich beginnen af te tellen. "Luister naar de uitbundige reactie van Max Verstappen op een schokkende pole en overwinning in Suzuka, of opnieuw pole in Djedda, en je hoort nog steeds een man die graag meedoet in de Formule 1. Luister naar zijn recente interviews en je hoort een man die het niet leuk lijkt te vinden om Formule 1-coureur te zijn. Max Verstappen rijdt nog steeds graag in Formule 1-auto's. Hij lijkt er niet van te houden om F1-coureur te zijn."

Verstappen kortaf

Daar waar Verstappen vroeger een open boek was en mede daarom door veel mensen ook zo hoog werd ingeschat, lijkt hij dit seizoen het risico om meerdere redenen niet meer te nemen. "Alle vragen over teamwissels of sabbaticals moeten ook worden gezien in de context van Verstappen die een beetje gedesillusioneerd lijkt te zijn door de laatste maatregelen van de FIA tegen schelden en de beerput van sociale media. Hij is altijd open geweest over zijn intentie om niet veel langer door te gaan na zijn huidige deal in 2028, maar zou hij misschien nog eerder uit de raceklasse stappen?"

Toekomst Verstappen

Dat Verstappen nu bij Red Bull rijdt, zegt niet veel over wat hij vanaf 2026 of 2027 gaat doen en hoe lang hij nog door wil gaan. "Dat wil niet zeggen dat Verstappen gegarandeerd bij Red Bull blijft, want er kan een moment komen waarop hij in de verleiding komt om een exit-clausule te activeren en zijn geluk elders te beproeven, misschien nadat hij de nieuwe pikorde na de regelreset van 2026 echt heeft gezien, maar hij lijkt nog niet in de buurt van dat punt te zijn."

