Max Verstappen zijn toekomst is het grote onderwerp van gesprek en de grote vraag is natuurlijk of hij wel of niet naar Mercedes gaat. Nelson Piquet Jr. leek zich eerder te verspreken over de Nederlander, al probeert hij zijn uitspraak nu wel weer recht te zetten.

Nelson Piquet Junior, de broer van de partner van Verstappen, Kelly Piquet, leek zich in de podcast Pelas Pistas versproken te hebben: "Dit seizoen zijn er veel weekenden waarin het niet loopt", vertelde hij over Mercedes. "Daar kan je niet veel aan doen. Een van de coureurs is een rookie, afgelopen weekend werd hij ongelukkig door Hadjar geraakt. Het was geen goed weekend voor Mercedes. Wie weet is er volgend jaar meer mogelijk als Max daar rijdt." Als de host vervolgens inhaakt op de opvallende uitspraak, hield Piquet eerst snel zijn mond, waarna hij benadrukte dat er contractueel nog niets officieel is.

Kleine rectificatie

Dit keer komt de coureur erop terug op een volgend moment. Zijn breed in de media uitgemeten uitspraak komt opnieuw ter sprake. Piquet verklaart zijn toch wel opvallende uitspraak: "Ze zijn in gesprek, dat weet iedereen toch? Ze missen alleen nog de laatste details van het contract, maar iedereen weet dat het een optie is", zo zegt hij in dezelfde Pelas Pistas-podcast. De grote vraag is momenteel of het vertrek van Horner ervoor zorgt dat Verstappen wellicht toch een langer Red Bull-verblijf wil overwegen, maar daar lijken we in ieder geval tot Spa-Francorchamps niks over te horen.

Snelle beslissing

Piquet lijkt in ieder geval wel meer te weten over het moment wanneer er een beslissing over het meest besproken onderwerp in de Formule 1 zal gaan vallen: "Voor augustus moet er een beslissing gemaakt zijn. De laatste details zullen dus afgerond worden, of niet. Ik zou het wel behoorlijk gaaf vinden", zo besluit Nelsinho over de toekomst van Verstappen.

