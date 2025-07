Koji Watanabe, de baas van Honda Racing Corporation, heeft de suggestie van de laatste wensen van de FIA, met name Ben Sulayem, om de V8-motoren terug te laten keren, volledig ontkend.

De gesprekken tussen Red Bull en Honda zijn voorlopig stopgezet. "Voorlopig zijn de gesprekken tot stilstand gekomen", vertelt Honda’s Watanabe aan het Japanse as-web.jp. "Daarom richten wij, de fabrikanten van motoren, ons nu volledig op 2026. Zolang de huidige idealen van de FIA niet veranderen, verwacht ik dat die gesprekken later weer op gang komen." Er gingen geruchten dat Red Bull Honda gevraagd zou hebben om toch nog motoren te leveren, omdat de eigen Red Bull-Ford-motor te zwak zou zijn. Maar Watanabe is erg duidelijk: "Dat is helemaal niet mogelijk. Zelfs als het nu gevraagd zou worden, is het te laat voor 2026. De kans is nul."

Artikel gaat verder onder video

Elektrificatie is belangrijk voor de sport

Honda is kritisch over de toekomst en wil dat elektrificatie centraal blijft staan in de Formule 1. "Honda’s wens is dat F1 het hoogtepunt van de autosport blijft", aldus Watanabe. "Elektrificatie is een heel belangrijk onderdeel op weg naar een duurzame toekomst."

Nieuwe samenwerking met Aston Martin

Vanaf 2026 stapt Honda over naar Aston Martin en verlaat het dus Red Bull. Dat team bouwt dan zijn eigen motoren in samenwerking met Ford, maar volgens Helmut Marko valt het allemaal wel mee met de problemen. "Kijken in een glazen bol is onmogelijk", zegt Marko aan f1-insider.com. "Vier dingen zijn cruciaal voor de nieuwe motor: de batterij, de verbrandingsmotor, de software en de verplichte biobrandstof. Ik vertrouw op onze ingenieurs en krijg positieve signalen."

Positieve signalen van samenwerking

Honda is zelf heel positief over de samenwerking met Aston Martin, zeker nu Adrian Newey en Andy Cowell hun expertise meebrengen. "Aston Martin heeft al verzoeken ingediend voor meer concurrentiekracht", aldus Watanabe. "Het is een voordeel om mensen als Newey en Cowell aan boord te hebben bij de ontwikkeling van onze auto en motor."

Gerelateerd