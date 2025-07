Mohammed Ben Sulayem heeft laten weten dat hij schelden en tieren nog altijd niet tolereert in de Formule 1 en andere autosporten. De president van de FIA heeft de straffen rondom het vloeken wel versoepeld en wil luisteren naar de coureurs, maar legt ook uit dat er een balans moet zijn waarbij de FIA ook uit eigen belang kan handelen.

De FIA, en dan met name Ben Sulayem zelf, was het gevloek van de coureurs in kampioenschappen van de autosportbond zat. Het begon bij Max Verstappen die vorig jaar 'f*ck' zei om zijn auto te beschrijven tijdens een persconferentie van de Formule 1. De Red Bull Racing-coureur kreeg een taakstraf aan zijn broek. De FIA greep afgelopen januari verder in en introduceerde nieuwe gedragsregels waarbij er fors zou worden gestraft op het gebruik van scheldwoorden - van boetes van €40.000 tot puntenaftrek in het kampioenschap en schorsingen. De deelnemers uit het World Rally Championship (WRC) gingen in protest na een giga-boete voor Adrien Fourmaux en sindsdien zijn de straffen minder zwaar geworden.

Coureurs willen door de FIA gehoord worden

"Ik heb met hen gezeten. En ook met WRC- en andere coureurs", zei Ben Sulayem tegenover Formule 1 Magazine na de opmerking dat F1-coureurs hebben aangegeven beter en vaker door de FIA gehoord willen worden. "Ze hebben allemaal mijn telefoonnummer. Zij spreken met mij en ik met hen. Maar als we het bijvoorbeeld over het verbod op vloeken op FIA-kanalen gaan hebben, geloof me, daar zal ik altijd aan vasthouden. Ik was zelf ook ooit coureur, maar ik heb nooit gevloekt. We moeten onszelf gewoon beheersen, de coureurs ook."

Hij wijst onder andere naar een zevenvoudig wereldkampioen: "Voor mij persoonlijk was Muhammad Ali de grootste sportman ter wereld. Ik heb hem nooit horen vloeken. En terug naar de autosport, ook Lewis Hamilton heb ik niet horen vloeken, bij geen van zijn teams. Inmiddels hebben we paragraaf B van de International Sporting Code aangepast om de sancties tegen vloeken te versoepelen. We hebben dus wel degelijk naar de coureurs geluisterd. Tegelijkertijd, we handelen ook in het algemeen belang en het belang van de FIA."

