Piquet draait bij over Verstappen-uitspraak, FIA introduceert nieuwe technische richtlijn | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Dit weekend moeten we het nog even zonder Formule 1-race stellen, maar volgende week is het weer tijd voor spektakel met de Grand Prix van België op Spa-Francorchamps. Ondertussen betekent het niet dat de Formule 1-wereld stilstaat en is er - zoals altijd - genoeg te melden. Zo corrigeerde Nelson Piquet Jr. eerdere opmerkingen over Max Verstappen zijn vermeende overstap naar het team van Mercedes, terwijl Andrea Stella het één en ander te zeggen had over aanstaande upgrades.

Artikel gaat verder onder video

F1-kampioen Button stopt met racen: "Het leven is te druk geworden"

Het zit erop voor de 45-jarige Jenson Button in het World Endurance Championship. De Brit, die in 2009 wereldkampioen Formule 1 werd, heeft besloten zijn contract niet te verlengen. Button wil zich niet meer voor een volledig seizoen binden aan een raceklasse, omdat zijn "leven te druk is geworden". "Het leven is te druk geworden met zoveel verschillende dingen. Ik heb een erg druk schema", zegt Button bij Motorsport.com. "Het is tijd om een beetje meer aan de toekomst te denken en ik wil meer tijd doorbrengen met mijn gezin", zegt hij onder meer. Meer lezen over Jenson Button zijn uitspraken? Klik hier.

Piquet Jr. rectificeert statement over Verstappen: "Iedereen weet dat het een optie is"

Max Verstappen zijn toekomst is het grote onderwerp van gesprek en de grote vraag is natuurlijk of hij wel of niet naar Mercedes gaat. Nelson Piquet Jr. leek zich eerder te verspreken over de Nederlander, al probeert hij zijn uitspraak nu wel weer recht te zetten. "Ze zijn in gesprek, dat weet iedereen toch? Ze missen alleen nog de laatste details van het contract, maar iedereen weet dat het een optie is", zo zegt de Braziliaan. Meer lezen over Nelson Piquet Jr. zijn uitspraken? Klik hier.

McLaren bevestigt geüpgradede vloer voor Piastri en Norris: "Tevreden met wat we zagen"

McLaren heeft al een flinke voorsprong in het kampioenschap van de Formule 1, niet alleen bij de constructeurs, maar ook bij de coureurs. Desondanks is het team uit Woking nog steeds bezig met het ontwikkelen van upgrades voor de 2025-bolide. Teambaas Andrea Stella ging in op een nieuwe vloer waarmee tijdens de Britse Grand Prix getest werd. Meer lezen over de aanstaande upgrades van McLaren? Klik hier.

'FIA stuit op mogelijk probleem voor 2026, introduceert richtlijn die per direct van kracht gaat'

Nieuwe technische reglementen zullen hun intrede doen in de Formule 1 in 2026. We krijgen niet alleen nieuwe power units, maar ook de aerodynamica zal compleet anders worden. In aanloop naar volgend seizoen heeft de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) besloten om een richtlijn te introduceren die nu al van kracht zal zijn. Meer lezen over de wijziging in de technische richtlijnen? Klik hier.

Red Bull reageert met statement op spijtig overlijden van stuntman Baumgartner

Felix Baumgartner is afgelopen donderdag spijtig overleden. De Red Bull-atleet was een stuntman, skydiver en basejumper die samen met de energiedrankfabrikant allerlei records verbrook. De Oostenrijker was nog maar 56 jaar. "We zijn geschokt en beduusd door verdriet na het verschrikkelijke nieuws van onze oude vriend Felix Baumgartner", liet Red Bull onder meer in een statement weten. Meer lezen over de reactie van Red Bull op het overlijden van Felix Baumgartner? Klik hier.

