Nieuwe technische reglementen zullen hun intrede doen in de Formule 1 in 2026. We krijgen niet alleen nieuwe power units, maar ook de aerodynamica zal compleet anders worden. In aanloop naar volgend seizoen heeft de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) besloten om een richtlijn te introduceren die nu al van kracht zal zijn.

De F1-auto's van 2026 zullen beweegbare voor- en achtervleugels krijgen. De voorvleugel wordt 100 millimeter smaller en heeft een flap die bestaat uit twee elementen. De achtervleugel zal uit drie elementen bestaan, terwijl de beam wing eronder verdwijnt. De DRS wordt volgend jaar geschrapt, maar er komt een vergelijkbaar systeem voor in de plaats. Wanneer de zogeheten Z-modus wordt geactiveerd, openen de elementen op de voor- en achtervleugels zich op een manier dat ze gekanteld worden. Zo kunnen ze hogere snelheden door de bochten halen. De coureurs kunnen vervolgens overgaan op de X-modus, een configuratie met lage luchtweerstand om de snelheid op rechte stukken te maximaliseren.

Tests met Pirelli

Pirelli en de FIA organiseren meerdere Formule 1-tests gedurende het seizoen. De aankomende tests worden gehouden op de Hungaroring na de Grand Prix van Hongarije. Alpine, McLaren en Racing Bulls zullen de baan op gaan op de dinsdag, voordat Alpine opnieuw aan de beurt komt op de woensdag naast Haas. Ferrari zal tests in haar thuisland uitvoeren na de Grand Prix van Italië. De scharlakenrode bolides komen op Monza en Mugello in actie en dit zal gebeuren naast Red Bull Racing. Tevens wordt er na de Grand Prix van Mexico-Stad nog getest. Het is de bedoeling dat Pirelli op deze manier de kans krijgt om de banden van eind 2025 en die van 2026 te testen, en de teams mogen geen eigen upgrades meenemen. De FIA heeft er nu met een nieuwe technische richtlijn een uitzondering voor gemaakt, zo laat de Italiaanse tak van Motorsport.com weten.

Nieuwe FIA-richtlijn

Pirelli moet de kans krijgen om te zien wat de Z-modus en de X-modus voor effect hebben op de banden voor de ontwikkeling van het rubber van 2026. Maar de vleugels van de 2025-auto's zijn helemaal niet beweegbaar. Het introduceren van hydraulische actuators om de elementen van de vleugels beweegbaar te maken brengt ten eerste kosten met zich mee en ten tweede zouden er dan crashtests uitgevoerd moeten worden om de F1-auto's volgens FIA-standaarden te homologeren. De internationale autosportbond heeft via een nieuwe richtlijn besloten dat teams beweegbare voorvleugels (dus niet achtervleugels) mogen ontwikkelen, speciaal voor de Pirelli-tests, en vertrouwen erop dat de teams dit veilig kunnen zonder dure crashtests. Of er daadwerkelijk teams zijn die op tijd een beweegbare vleugel kunnen ontwikkelen voor de tests op de Hungaroring, is nog even afwachten.

