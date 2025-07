Het zit erop voor de 45-jarige Jenson Button in het World Endurance Championship. De Brit, die in 2009 wereldkampioen Formule 1 werd, heeft besloten zijn contract niet te verlengen. Button wil zich niet meer voor een volledig seizoen binden aan een raceklasse, omdat zijn "leven te druk is geworden".

Button werd wereldwijd bekend door zijn deelname aan de F1, waar hij in 2009 het kampioenschap wist te veroveren. Button reed in 2017 tijdens de Grand Prix van Monaco zijn laatste officiële race en zwaaide daarna definitief af. De Brit richtte zich vervolgens op andere raceklassen en is op dit moment in het bezit van een tweejarig contract bij Jota, dat in 2024 nog met Porsche reed en dit jaar is overgestapt op Cadillac in het WEC. Deze overeenkomst loopt na dit jaar af en Button is niet van plan een nieuwe krabbel te gaan zetten onder een verlenging. De coureur wil nog niet definitief de handdoek in de ring gooien wat betreft het autoracen, maar voor nu is het even genoeg geweest, zo stelt hij.

Button wil meer tijd doorbrengen met gezin

"Het leven is te druk geworden met zoveel verschillende dingen. Ik heb een erg druk schema", zegt Button bij Motorsport.com. "Het is tijd om een beetje meer aan de toekomst te denken en ik wil meer tijd doorbrengen met mijn gezin. Het is ook oneerlijk tegenover het team. Ik heb waarschijnlijk niet genoeg tijd om me eraan te wijden, zeker volgend jaar niet." Dat betekent echter niet dat Button volgend jaar helemaal niet meer achter een stuur zal stappen. De Brit is van plan nog wel her en der te racen, maar wil niet vastzitten aan een volledig seizoen. "Ik zal volgend jaar in iets racen, maar niet een volledig seizoen", aldus de F1-wereldkampioen van 2009.

Naast de F1 en het WEC, heeft Button nog meer raceklassen aan de tand gevoeld. De Britse coureur nam ook al deel aan de Super GT Series in Japan en was ook actief in het IMSA SportsCar Championship en het Britse GT-kampioenschap. Wie zijn vervanger wordt bij Jota in 2026, is nog niet bekend.

