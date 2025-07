McLaren heeft al een flinke voorsprong in het kampioenschap van de Formule 1, niet alleen bij de constructeurs, maar ook bij de coureurs. Desondanks is het team uit Woking nog steeds bezig met het ontwikkelen van upgrades voor de 2025-bolide. Teambaas Andrea Stella ging in op een nieuwe vloer waarmee tijdens de Britse Grand Prix getest werd.

De afmetingen van de vloer van de MCL39 gingen voor het weekend op Silverstone op de schop. "De complete vloer is een wijziging ondergaan, waardoor de luchtstroom verbeterd is evenals de herverdeling van de zuigkracht voor algehele aerodynamische performance", zo werd het beschreven in de officiële FIA-documentatie. De vloer werd echter weer van de auto's van Oscar Piastri en Lando Norris gehaald en een oude vloer werd vanaf de tweede vrije training gebruikt. Alsnog werd het een papaja één-twee tijdens de Britse Grand Prix met Norris die voor Piastri won na een straf voor de laatstgenoemde. Max Verstappen moest genoegen nemen met P5 achter Nico Hülkenberg en Lewis Hamilton, nadat hij terug moest komen van een spin.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Marko kritisch: "Red Bull kan niet in de buurt komen van moeiteloos McLaren"

Tevreden over nieuwe vloer

"Met de nieuwe vloer in VT1... Het plan was altijd dat die vloer een testvloer zou zijn", vertelde Stella tegenover de aanwezige media in het Verenigd Koninkrijk, waar ook GPFans bij was. "Op die manier kunnen we al een vroege indicatie krijgen over deze nieuwe specificatie. De volgende race [Grand Prix van België] is namelijk een sprintweekend waar het normaal gesproken lastiger is om een nieuwe specificatie te introduceren, en om betrouwbare vergelijkingen te maken. Maar we zijn eigenlijk wel tevreden met wat we zagen in VT1. Alles wijst erop dat we deze nieuwe vloer bij aankomende races gaan introduceren."

Dat McLaren tevreden is met de nieuwe vloer is alleen maar slecht nieuws voor Verstappen. De uitdaging om 69 punten proberen goed te maken wordt op deze manier alleen maar groter.

Gerelateerd