Helmut Marko is na de Britse Grand Prix duidelijk over de situatie bij Red Bull: McLaren is dit seizoen superieur, Red Bull Racing loopt achter. Ook in Groot-Brittannië viel het verschil weer te zien, waarbij McLaren ondanks de chaotische race 'moeiteloos' wist te winnen.

"Ik denk dat je gewoon moet erkennen dat McLaren superieur is en dat het dit seizoen heel moeilijk wordt om zelfs maar in de buurt te komen", begint Marko bij Servus TV. Red Bull gokte in Silverstone op droog weer en koos een agressieve set-up. "We waren voorbereid op een droge race", aldus Marko. "Volgens de weersvoorspelling was dat mogelijk. Maar zodra het nat werd, konden we totaal niet meekomen en aan het einde van de race hadden we 30 seconden achterstand."

Marko lijkt toe te geven dat de strijd is verloren

Hoewel Verstappen pole pakte door de 'combinatie van Verstappen en een risicovolle set-up', bleek dat geen succes in de natte omstandigheden van de race. "Alles bij elkaar was deze set-up niet ideaal voor de race", geeft Marko toe. Updates voor de Red Bull zijn onderweg, maar Marko is eerlijk over de vooruitzichten: "Er komt nog wel iets aan, maar het is allemaal niet genoeg om in de buurt van McLaren te komen."

