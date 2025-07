De geweldige opmars van Max Verstappen in de Formule 1 wordt door velen geprezen en Helmut Marko legt hoe vader Jos Verstappen daar een grote rol in heeft gespeeld. De basis voor het talent van Max werd al gelegd in zijn kartjaren en dat deed hij allemaal onder het strenge oog van vader Jos.

Volgens Marko heeft Jos zijn zoon voorbereid op alle situaties die hij tegen zou komen in de autosport. "Hij had het zwaar met zijn vader in de karts. Hij heeft hem voor alle situaties getraind. Dat je op een nieuw circuit meteen snel moet zijn, dat je door de regen moet rijden en dat soort dingen. Maar daarbovenop heeft hij een ongelooflijk talent. Hij heeft zijn training, zoals ik al zei, van Jos gehad, maar de rest van zijn tijd zit hij op zijn simulator", vertelt Marko in de The Inside Track-podcast.

Toegewijd

Het heeft allemaal bijgedragen aan de uitzonderlijke vaardigheden van de Nederlander op het circuit. Naast de training van zijn vader, is Verstappen - zoals we weten - ook veel tijd op de simulator gaan doorbrengen. Marko wijst erop dat die toewijding aan racen een belangrijk onderdeel is van zijn succes. "Hij is toegewijd. Hij is gewoon geïnteresseerd in racen. Verder doet hij niets", zo stelt Marko.

Toekomst

De Oostenrijker vervolgt: "Hij leidt een vrij eenvoudig leven en dat alles bij elkaar zorgt voor een zeer sterke racepersoonlijkheid.” Met een simpel leven dat volledig in het teken staat van racen, heeft Verstappen zich ontwikkeld tot een van de sterkste persoonlijkheden in de Formule 1. Zijn indrukwekkende reeks wereldtitels getuigt van zijn talent en de invloed van zijn familiegeschiedenis. Dit jaar hoopt de Red Bull-rijder nog altijd wereldtitel nummer vijf te grazen te nemen, al lijkt dat met de race een lastiger verhaal te worden.