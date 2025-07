Max Verstappen is momenteel onderwerp van gesprek, daar de Nederlander heviger dan ooit gelinkt wordt aan een overstap naar het team van Mercedes. Riccardo Patrese weet het zeker: Verstappen vindt dat het tijd is om te vertrekken en het Duitse team is dat zeker een gigantische optie.

De afgelopen weken zijn de geruchten rondom Verstappen en Mercedes steeds hardnekkiger geworden in de wereld van de Formule 1. De Nederlander houdt grotendeels de kaken stijf op elkaar en George Russell weet niet anders dan dat hij volgend seizoen voor de Zilverpijlen rijdt. Toch is het natuurlijk vaak zo dat er rook is waar vuur is en op Silverstone was de veelbesproken mogelijke overstap het gesprek van de dag. Inmiddels zijn we een ruime week verder en is als klap op de vuurpijl ook nog eens Horner de laan uitgestuurd, wat de speculaties nog verder heeft doen opschroeven.

Rommel bij Red Bull

Patrese behandelt de situatie: "Het is lastig om te begrijpen wat er allemaal aan de hand is bij Red Bull. De Horner-zaak was een verrassing. We wisten dat er problemen binnen het team waren. Nu is er ineens de kans dat Max naar Mercedes gaat. Het grote ding is dat Newey er niet meer is. Waarom is hij vertrokken? Horner was naar mijn mening een goede teambaas, maar er waren interne problemen. Ik weet niet echt of Red Bull volgend jaar een goed team is om te zitten. Voor Max betekent dat dat hij waarschijnlijk zal willen wisselen. Nu zegt iedereen dat Mercedes te beste optie is, omdat zij de beste nieuwe motor hebben. Mede omdat ze de vorige keer toen de regels veranderden ook zo'n enorme voorsprong hadden", stelt de oud-coureur tegenover Prime Casino.

Nelson Piquet Jr.

De 256-voudig Grand Prix-starter vervolgt: "Ik denk dat hij naar Mercedes zal gaan als die kans er ligt. Ik denk niet dat hij graag bij Red Bull wil blijven. Ik hoorde in een interview met Nelson Piquet junior, wiens zus met Max gaat, dat hij denkt dat Max volgend jaar bij Mercedes rijdt. Red Bull is niet meer hetzelfde team als een paar jaar geleden. Voor een coureur als Max is een jaar zonder competitieve auto geen optie. Eigenlijk is dat dit jaar al zo. Het is dat hij door zijn eigen kwaliteiten nog soms pole positions pakt en races wint. Voor een coureur als Max is dat echter niet genoeg. Zeker weten denkt hij nu aan een overstap", besluit de Italiaan.

