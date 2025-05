Max Verstappen heeft na de F1 Grand Prix van Miami laten weten dat er nieuwe richtlijnen over het racen zijn ingesteld, maar dat de coureurs zich nog een beetje aan het aanpassen zijn. De coureur van Red Bull Racing twijfelt of de koningsklasse wel de juiste kant op gaat. Hij wil liever dat het 'neutraal' wordt gehouden.

Tijdens de afgelopen twee Formule 1-races ging Verstappen flink de strijd aan tegen Oscar Piastri, die ondertussen de kampioenschapsleiding heeft overgenomen. In Saoedi-Arabië vond hij dat hij van de baan was gedrukt door de McLaren en dus stak hij de eerste chicane af om de leiding te behouden. Het leverde de Limburger een tijdstraf van 5 seconden op. Het kostte hem uiteindelijk de overwinning. Verstappen kon opnieuw niet zijn pole position met succes verdedigen in Miami. Na een rondenlang gevecht wist Piastri de Red Bull te passeren en naar de zege te rijden.

Driving standard guidelines

De gevechten in beide races werden volop besproken op onder andere social media waar de woorden 'driving standard guidelines' continue naar voren kwamen. Het gaat om een document van de FIA waarin de richtlijnen omtrent het racen staan. Deze is nooit publiekelijk gedeeld, maar The Race heeft deze wel een keer in mogen zien. Na de strijd tussen Verstappen en Lando Norris in Austin en Mexico-Stad, zijn er regels gewijzigd in het voordeel van de aanvallende auto.

De aanvallende auto moet ten eerste met de voorwielophanging tenminste naast de spiegel van de verdedigende auto zitten voor en bij de apex, ten tweede op een gecontroleerde manier bestuurd worden zonder te 'duiken' in de bocht, en ten derde een redelijke racelijn nemen om de inhaalactie te voltooien binnen de track limits. De twee verschillen met 2024 is dat coureurs "niet langer ruimte hoeven te geven aan de auto die ze inhalen vanaf de apex tot aan het uitkomen van de bocht, wanneer ze aan de binnenkant passeren" en dat "wanneer de inhalende coureur prioriteit heeft, dan is het de verantwoordelijkheid van de verdedigende coureur om een ongeluk te vermijden".

Racen voelt nu onnatuurlijk

Reagerend op hoe hij omgaat met de nieuwe richtlijnen, vertelde Verstappen tegenover The Race: "Het is vrij duidelijk wat wel en niet mag, dus ik denk dat iedereen zich daarop aan het aanpassen is." Is het nu beter vergeleken met afgelopen seizoen? "Ik weet het niet. Voor mij is het altijd beter om het neutraler te houden. Maar ik volg gewoon de regels."

Christian Horner sluit zich aan bij de viervoudig wereldkampioen: "Het voelt niet meer als natuurlijk racen. Misschien voelt het alsof we te veel regels hebben in wiel-aan-wiel gevechten, omdat ze op verschillende lijnen rijden. Dan wordt het nogal onnatuurlijk. Dus ik weet niet of we misschien gewoon een reset nodig hebben. Het zou misschien verstandig zijn als de coureurs dat voor de volgende race bespreken, want als je te veel regels introduceert, dan voelt het alsof je alleen maar volgens de regels rijdt en dan wordt het onnatuurlijk."

