Fernando Alonso, tweevoudig wereldkampioen in F1, is van mening dat de pole position van Max Verstappen tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Groot-Brittannië maar weer bewijst dat hij 'de beste is' in de koningsklasse.

In gesprek met de Spaanse tak van DAZN stelt Alonso na de kwalificatie, die hij zelf op een keurige negende plaats afsloot, dat Verstappen altijd op pole zou staan als iedereen dezelfde auto in F1 zou hebben met dezelfde motor, specificaties en afstellingen. "Hij is de beste. Met een auto die vergelijkbaar is met die van de anderen, weet je dat hij op pole staat."

Alonso 'denkt dat Verstappen de beste is'

Dat Alonso een groot fan is van Verstappen, is geen geheim. Dat hij in het verleden wat problemen heeft gehad met Lewis Hamilton is ook geen geheim. De Spanjaard denkt dat, puur als coureur, Verstappen nu al de beste is in F1. “Hij heeft hier niet zo vaak gewonnen als Hamilton [negen keer], maar ik denk dat hij de beste is - zoals hij vandaag weer bewees.”

