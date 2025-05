Tim Coronel ziet een overstap van Max Verstappen naar een ander team in de Formule 1, niet snel gebeuren. Zou de Nederlander hier toch voor kiezen, is er volgens de coureur één logische optie.

De problemen houden aan bij Red Bull Racing. De RB21 is vooralsnog niet in staat een vuist te maken tegen het team van McLaren, en ook intern oogt het nog altijd onrustig. Na het vertrek van verschillende kopstukken is er op allerlei posities met personeel gerouleerd, waardoor de geoliede machine die Red Bull Racing de afgelopen jaren was, roestig aanvoelt. Dit alles zorgt voor constante speculatie over een mogelijk vertrek van Max Verstappen, maar dat ziet Tim Coronel niet zo snel gebeuren.

Artikel gaat verder onder video

Coronel ziet "loyale Verstappen" niet vertrekken

"Max kennende is hij puur bezig met de sport", klinkt het in gesprek met GPFans. "In een warm nest kom je goed tot uiting. Het nest is nu iets minder warm dan in het verleden, maar als er één loyaal is, is Max het. Ondertussen lonken er natuurlijk andere dingen, maar zijn focus op dit moment ligt op het verbeteren van deze auto. Dat is zijn taak. Dat er misschien andere belangen spelen met heel veel geld en dat soort dingen, ik denk niet dat hij daar nu mee bezig is."

Eén logische optie

Maar als hij toch zou gaan, wat is dan de logische keuze? "Stel je voor dat je het meeste geld hebt van de Formule 1. Wat zou je dan doen?", vervolgt Coronel. "Je zou de beste motor nemen, je zou de beste engineer nemen, je zou de beste ontwerper nemen, je gaat de beste fabriek bouwen en dan mis je nog één ding: Max. Dat zou ik doen", doelt hij op Aston Martin.

Een tussenjaar?

Een tussenjaar langs de kant om in 2027 een weloverwogen beslissing te nemen, is geen optie volgens Coronel: "Nee joh, tuurlijk niet. Waarom zou je dat doen?", klinkt het. "Je wilt altijd het beste uit alles halen. En als het even minder is, is het even minder. Ik vind het wel mooi om te zien dat Max even weer wat meer van zichzelf moet laten zien. Dan trekt mooie momenten uit hem. Wat hij in de kwalificatie met die auto doet en het toch heel veel ronden volhoudt, dat is magie."

Bekijk hieronder het volledige interview met Tim Coronel.

Gerelateerd