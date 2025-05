Het is geen geheim dat Max Verstappen zo nu en dan een 'bondje' sluit met een van zijn collega's, zoals Alexander Albon of Nico Hülkenberg, om hen te helpen tijdens een kwalificatie. Of zij helpen Verstappen juist. Dat was tijdens de F1 Grand Prix van Miami niet anders. De coureur van Red Bull Racing gaf Fernando Alonso een geweldige slipstream, zo laten nieuwe onboardbeelden zien.

Verstappen en Alonso maakten allebei niet het weekend mee waar ze op hadden gehoopt. De Limburger kwam in de Sprint op het Miami International Autodrome puntloos aan de finish vanwege een tijdstraf voor de crash met Kimi Antonelli in de pitstraat. Alonso werd in de verkorte race uitgeschakeld door Liam Lawson. Verstappen sloeg tijdens de zaterdagskwalificatie terug door de pole position te pakken, maar de McLarens achter zich houden bleek een onmogelijke taak. Oscar Piastri won voor Lando Norris, en Verstappen zag een kans op het laatste plekje op het podium in rook opgaan door een ongelukkige VSC. Daar had George Russell juist profijt van. Alonso finishte in de Grand Prix als één na laatste op een ronde achterstand, vlak voor ploegmaat Lance Stroll.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Alonso over toekomst in F1: 'Wil kampioenschap winnen, zelfs als ik niet achter het stuur zit'

Verstappen lijkt teamorder te negeren om Alonso te helpen

Verstappen besloot Alonso, die nog altijd puntloos is in 2025, te helpen tijdens de sprintkwalificatie op de vrijdag. Hij hielp de Aston Martin-coureur door hem een flinke slipstream te geven op het rechte stuk tussen bochten 8 en 11. Alonso verbeterde met tenminste een tiende van een seconde - een extra tiende die hij precies nodig had om door te gaan van SQ2 naar SQ3.

Nadat hij zijn eigen ronde had voltooid, werd Verstappen door race-engineer Gianpiero Lambiase verteld om langzaam terug te rijden naar de pits. De Limburger reageerde via de boardradio en vroeg: "Is er iemand achter me die ik nog kan helpen?" Lambiase zei dat Alonso eraan zat te komen, maar dat hij hem er gewoon langs moest laten. Verstappen ging echter nog meer van zijn gas om Alonso op te vangen tussen bochten 8 en 9. Vervolgens accelereerde hij op volle snelheid om Alonso zo lang mogelijk een slipstream te geven door bocht 10 op het rechte stuk naar bocht 11.

Verstappen en Alonso stonden na de sprintkwalificatie knuffelend met elkaar te lachen. Bekijk de beelden hier. De laatstgenoemde versloeg Hülkenberg op slechts 0.084 seconden om door te gaan naar SQ3, zijn beste kwalificatieresultaat van het seizoen tot nu toe.

Gerelateerd