Schumacher noemt reden voor vertrek Verstappen bij Red Bull: "Hij kan Max niet overtuigen"

Ralf Schumacher vraagt zich af of Pierre Waché, technisch directeur van Red Bull Racing, in staat is om een auto te bouwen waarmee hij Max Verstappen kan overtuigen om bij het team te blijven.

Max Verstappen wordt sinds enkele weken sterk aan een overstap naar Mercedes gelinkt. Het plotselinge ontslag van Red Bull Racing-teambaas Christian Horner eerder deze week, kan volgens velen daarom twee dingen betekenen: óf Horner is op straat gezet omdat hij Verstappen is verloren aan Mercedes, óf het is een ultieme poging van Red Bull Racing om de viervoudig wereldkampioen aan boord te houden. Het is immers een publiek geheim dat het kamp van Verstappen de afgelopen tijd meer dan eens op gespannen voet met Horner heeft gestaan.

Pierre Waché

Ralf Schumacher vermoedt dat het vertrek van Horner de kans dat Verstappen vertrekt, in ieder geval niet kleiner maakt. Maar de Duitser ziet daarnaast een heel ander probleem voor Red Bull Racing: "Het probleem is dat ik me moeilijk voor kan stellen dat Pierre Waché [technisch directeur Red Bull Racing] ineens een auto gaat bouwen die écht snel is", klinkt het bij Motorsport-Total.de.

Het verschil met Adrian Newey

Hij vervolgt: "Op basis van de data zal de auto er best goed uitzien in de windtunnel. Maar het verschil tussen hem en Adrian Newey, is dat Newey precies weet wat er gebeurt zodra de wind van de zijkant komt, zodra de auto draait, schakelt en reageert. Hij weet welke compromissen hij moet doorvoeren om de auto bestuurbaar te maken. Ik heb moeite met zien hoe Waché dat kan doen - en dus hoe hij Max kan overtuigen om te blijven."

