Fernando Alonso heeft laten weten dat hij nog heel lang deel zal uitmaken van Aston Martin, of dat nou achter het stuur is of in een andere rol in de Formule 1. De tweevoudig wereldkampioen zal als eerste zijn hand opsteken, als hij denkt niet meer snel genoeg te zijn. Dan is er ruimte voor een nieuwe aanwinst bij Aston Martin. Wordt dat Max Verstappen?

Alonso voegde zich in 2023 bij Aston Martin en begon gelijk met zes podiums in acht Grands Prix. Maar de laatste keer dat hij een beker binnensleepte was in São Paulo datzelfde jaar. De groene bolides van Alonso, die een contract tot eind 2026 heeft, en Lance Stroll zijn steeds verder naar beneden gezakt in de pikorde. Daar moet met de nieuwe auto's van 2026 verandering in komen. Niet alleen heeft het team van Lawrence Stroll een nieuwe windtunnel en een exclusieve deal met Honda, maar ze hebben ook topontwerper Adrian Newey weten weg te trekken bij Red Bull Racing. Volgt Verstappen zijn voormalig collega en binnenkort voormalige motorleverancier naar Aston Martin? Verschillende bronnen melden dat de Britse formatie Verstappen al een aanbod heeft gedaan.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Alonso grapt na incident met protegé Bortoleto: "Die krijgt geen avondeten"

Motivatie per seizoen bekijken

"Niet wanneer ik 50 ben, maar ik weet het niet", begon Alonso tegenover de aanwezige media over op welke leeftijd hij nog in de Formule 1 zal racen. "Daarom hebben we de mogelijkheid ook open gehouden. Ik wilde dit jaar en volgend jaar zeker nog racen, vanwege de nieuwe technische reglementen. Ik wil de 2026-regels ervaren evenals de intrede van Honda bij het team. Toen kwam Adrian er na een paar maanden als verrassing bij. Er waren dingen die mij aanspraken, toen we vorig jaar samen zaten om over het contract te onderhandelen. Maar na 2026 weet ik het niet. Ik ga het per seizoen bekijken. Ik zie wel hoe ik me voel en hoe gemotiveerd ik ben."

OOK INTERESSANT: Alonso ziet slechts één manier om punten te pakken: "Als ze jongens voor ons diskwalificeren"

Hand opsteken als de snelheid er niet meer is

"Momenteel ben ik zeer gemotiveerd, maar ik kan niet garanderen dat ik dat over drie of vier jaar nog ben om vervolgens het team in gevaar te brengen", vervolgde de 43-jarige Asturiaan. "Daarom zeiden we tot eind 2026 en dan vanaf daaruit kijken met deze ongelooflijke relatie met Lawrence en Lance. We kunnen samen zitten en eerlijk tegenover elkaar spreken om te zien wat het beste is voor het team. Ik zal altijd in een positie staan om het team te helpen waar ze me nodig hebben. Als dat achter het stuur is, dan verleng ik het contract, als ze dat zo zien en ik me gemotiveerd voel. Als dat in een andere positie is, of ik voel dat ik niet snel genoeg meer ben, dan ben ik de eerste die zijn hand opsteekt. Mijn contract is voor veel langer dan mijn racecarrière, dus ik blijf bij het team voor vele, vele jaren in een andere rol. Als dat betekent dat we een wereldkampioenschap kunnen winnen, zelfs als ik niet zelf achter het stuur zit, dan zal ik nog steeds erg trots zijn op het project."

Gerelateerd