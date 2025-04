Na de F1 Grand Prix van Saoedi-Arabië zijn vier van de twintig coureurs nog steeds puntloos. Fernando Alonso is er daar één van. De teleurgestelde coureur van Aston Martin denkt alleen nog in de top tien te eindigen, als hij kan profiteren van diskwalificaties.

Alonso voegde zich in 2023 bij Aston Martin en scoorde in de eerste helft van dat seizoen het ene na het andere podium. De auto's in het British Racing Green zijn echter steeds verder teruggezakt en nu scoort de tweevoudig wereldkampioen helemaal geen punten meer. Hij crashte in Australië, viel in China uit door fikkende remmen, en werd elfde in Japan en vijftiende in Bahrein. Hij kwam als twaalfde over de streep in Saoedi-Arabië na vanaf P13 te zijn gestart, maar wordt op de elfde stek geklasseerd door een tijdstraf van Liam Lawson. Alonso kan eigenlijk alleen nog maar uitkijken naar 2026, wanneer het Formule 1-veld gereset kan worden door de nieuwe technische reglementen, waar ontwerper Adrian Newey vol op mee aan de slag is gegaan bij Aston Martin.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Alonso grapt na incident met protegé Bortoleto: "Die krijgt geen avondeten"

Eigen schuld

"P11 was volgens mij het maximaal haalbare voor ons", vertelde Alonso zwetend en puffend tegenover DAZN na een loodzware race in Djedda. "Nog altijd buiten de punten. Het is eigenlijk de ergste positie om op te finishen, omdat je er slechts één plekje van verwijderd bent. Maar zoals ik al zei in Japan, misschien moeten ze een paar jongens voor ons diskwalificeren, zodat we wat punten kunnen pakken."

De Spanjaard had nog een momentje met Gabriel Bortoleto, waarbij zijn protegé hem bijna in de muur duwde. "Het is onze eigen schuld dat we met de Saubers vechten", aldus Alonso. "We hebben alles gegeven, dat zit altijd in onze DNA, of het nou gaat om het kampioenschap, een podium of P14. Ik garandeer dat ik er altijd 100 procent voor ga, alsof het een race is die het wereldkampioenschap beslist. 50 kwalificatieronden doen put je compleet uit, maar ik ken geen andere manier van racen."

Gerelateerd