Gabriel Bortoleto zorgde bijna voor een tweede safety car-periode in de F1 Grand Prix van Saoedi-Arabië. Hij had Fernando Alonso niet gezien en het scheelde niks of hij had wiel-op-wiel contact gemaakt met de Aston Martin. Toevalligerwijs is Alonso de manager van de Braziliaanse rookie en hij kon na de race wel om het moment lachen.

De crash van Yuki Tsunoda en Pierre Gasly zorgde in de openingsronde meteen voor een neutralisatie. Bortoleto, die vanaf de laatste positie was gestart, besloot een vroege pitstop te maken. Toen de rest van het veld naar binnenkwam voor de bandenwissel, begaf hij zich door deze undercut net buiten de top tien. Maar hij had natuurlijk oud rubber onder zijn Kick Sauber liggen en dus werd hij om de oren gereden door de coureurs op nieuwe banden. In ronde 25 van 50 was Bortoleto zo druk bezig in een gevecht met Liam Lawson, dat hij Alonso niet had gezien. Hij bewoog in de remzone en drukte de Aston Martin bijna in de muur.

Wel een vlucht, maar geen avondeten

Racewinnaar Oscar Piastri grapte over het incident in de cooldown room: "O, dat was Gabi... Die heeft misschien geen vlucht naar huis vanavond." Bortoleto hoort bij A14 Management, waar Alonso de eigenaar van is, en ze vliegen vaak heen en terug van Grands Prix. De tweevoudig wereldkampioen vertelde later tegenover de aanwezige media op het Jeddah Corniche Circuit: "Ik koos de buitenlijn, wat een beetje riskant was en hij zag me uiteraard niet. Gelukkig is er niks tussen ons gebeurd. Ik moest hem ontwijken en ik heb daarna de plek teruggegeven, omdat ik geen straf wilde krijgen", aldus Alonso die geen herhaling van het moment tussen Max Verstappen en Piastri hoefde mee te maken. Hij grapte vervolgens over Bortoleto: "We vliegen nog wel samen naar huis, maar misschien krijgt hij geen avondeten!"

This was nearly a very awkward moment for Gabriel Bortoleto... 😱#F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/X9Fq87DnXz — Formula 1 (@F1) April 21, 2025

