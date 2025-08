Fernando Alonso zal deelnemen aan de tweede vrije training in Hongarije. Dat laat het team van Aston Martin zojuist weten, nadat de Spanjaard de eerste oefensessie aan zich voorbij moest laten gaan vanwege rugklachten.

Het Formule 1-team van Aston Martin liet vrijdagochtend weten dat Fernando Alonso niet deel zou nemen aan de eerste vrije training in Hongarije, vanwege een spierblessure in zijn rug. Felipe Drugovich nam het zitje van de Spanjaard over, en de formatie zou later meer bekend maken over of de tweevoudig wereldkampioen dit weekend verder nog in actie zou komen.

Inmiddels is er meer bekend. Aston Martin heeft zojuist laten weten dat Alonso 'gewoon' deel zal nemen aan de tweede vrije training die om 17:00 uur van start gaat. "Vanmorgen is zijn behandeling verder gegaan en heeft hij groen licht gekregen van de FIA, dus Fernando zal straks weer in de AMR25 stappen", leest het.

