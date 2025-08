Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso moest de eerste vrije training in Hongarije overslaan vanwege pijn in zijn onderrug. De Spanjaard, die een paar dagen geleden 44 werd, stapte echter wél in tijdens de tweede oefensessie en gaf na afloop tekst en uitleg over zijn spierblessure.

Aston Martin is, net als Red Bull Racing en de Racing Bulls, met updates naar de Hungaroring afgereisd. Het groene team liet in de tweede vrije training dan ook een goed tempo zien, al moet daarbij een slag om de arm worden gehouden: het is tenslotte slechts een vrije training. Desondanks wist Lance Stroll de vierde tijd te rijden, voor teamgenoot Alonso.

Pijn in onderrug bij Alonso

Tegenover de verzamelde media in Hongarije, waaronder Pieldeasfalto, gaat de tweevoudig kampioen in op de blessure die hem in VT1 aan de kant hield: "Na Spa had ik wat pijn in mijn linkeronderrug, dus hebben we een MRI laten maken. Daaruit bleek dat het om een kleine spierblessure ging, dus hebben we besloten om dit weekend de kilometers te beperken."

AMR25 iets aangepast

De AMR25 is hier en daar aangepast om Alonso zoveel mogelijk comfort te bieden: "We hebben een paar dingen veranderd aan een aantal airbags die ik kan opblazen of leeg laten lopen, afhankelijk van hoe ik me voel. Eerlijk gezegd had ik geen pijn in de tweede vrije training, dus ik ben blij en klaar voor de rest van het weekend."

Geen pijn in de wagen

Hoewel de Spanjaard zich fit genoeg voelt om het raceweekend 'gewoon' af te maken, benadrukt hij wel dat de blessure niet onderschat moet worden: "Als ik een normaal persoon was, zou ik twee weken uitgeschakeld zijn... maar het is te doen. Ik heb geen pijn in de auto, en dat is het belangrijkste."

