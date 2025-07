Het afwisselen van regen en zonneschijn zorgde voor spektakel tijdens de Britse Grand Prix van de Formule 1. Wie niet kon profiteren van het weer, was Fernando Alonso. Hij moest toekijken hoe Aston Martin-teamgenoot Lance Stroll voor een podium kon strijden, terwijl hijzelf om de laatste puntjes vocht. Waar hij wél blij van werd, was de poleronde van Max Verstappen

McLaren sleepte een één-tweeresultaat binnen op Silverstone. Lando Norris zegevierde voor het Britse thuispubliek, geholpen door een tijdstraf voor Oscar Piastri. Nico Hülkenberg completeerde het podium. Het was zijn 239e Grand Prix en dit was de eerste keer dat hij een Formule 1-beker in handen kreeg. Lance Stroll deed lange tijd mee in het gevecht om die derde positie, maar mocht uiteindelijk zijn meerdere erkennen in Hülkenberg, Lewis Hamilton, een gespinde Verstappen en Pierre Gasly. Toch finishte de Canadees nog twee posities voor Alonso. De tweevoudig wereldkampioen liep met Aston Martin steeds achter de feiten aan, als het ging om de strategie tussen intermediates en slicks.

Alonso heeft kritiek op Aston Martin, maar looft Verstappen

"Het lijkt erop dat P3 echt mogelijk was", begon Alonso tegenover onder andere GPFans. "Ik begon als zevende en finishte als negende. Nico startte vanaf P19 en eindigde op P3. Als je het juiste doet in wisselvallige omstandigheden, dan had je een goed resultaat kunnen pakken. Het lijkt erop dat we de strategie niet altijd onder de knie hebben in deze omstandigheden, zeker aan mijn kant van de garage. Op de een of andere manier zijn we vaak te sloom met reageren. Ik heb wel de ervaring, maar niet alle data, dus als het team zegt dat ik moet pitten, dan pit ik."

Alonso was op Silverstone het meest onder de indruk van de poleronde van zaterdag. "Hij is simpelweg de beste", zei hij over Verstappen tegenover de Spaanstalige media. "Wanneer hij een auto heeft die gelijk is aan die van anderen, dan kan je garanderen dat hij op pole staat. Hamilton heeft hier het vaakst gewonnen, maar volgens mij is [Verstappen] echt de beste."

