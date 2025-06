Fernando Alonso vertelt dat de competitiviteit van de auto van Aston Martin in 2026 een belangrijke factor zal zijn voor het al dan niet verlengen van zijn contract, maar dat dit niet doorslaggevend is.

Fernando Alonso is met zijn 43 jaar momenteel de oudste coureur op de grid in de Formule 1. De Spanjaard heeft een contract tot en met eind 2026 bij Aston Martin, en zal dus in ieder geval het eerste jaar van de nieuwe reglementen in de sport meemaken. Of hij ook na 2026 zal blijven rijden, weet hij nog niet. De mate waarin de Britse formatie mee kan doen om de knikkers speelt in die beslissing een belangrijke rol, maar ook andere factoren zijn van belang volgens de tweevoudig wereldkampioen.

Aston Martin in 2026

"Dat [de auto in 2026] is een belangrijke factor, maar niet doorslaggevend", wordt Alonso geciteerd door Sky Sports. "Ik moet kijken hoe volgend jaar gaat en hoe gemotiveerd ik ben. Ieder jaar kijk ik met wat voor stemming ik he seizoen in ga. Kijken naar hoe ik presteer, hoe competitief ik me voel, hoe gemotiveerd ik ben om fysiek op hoog niveau te blijven, de persoonlijke situatie, de familiesituatie - al die dingen spelen een rol bij belangrijke beslissingen in het leven."

Verschillende factoren

Hij vervolgt: "Je moet het voelen wanneer het tijd is, en dat gevoel heb ik nog niet. Als ik in de auto stap en op de grid sta, voel ik me ontzettend goed en ben ik gemotiveerd om goed te presteren. Uiteindelijk zal de stopwatch mij vertellen dat het tijd is om te stoppen. Of ik krijg pijn tijdens het rijden of een fysieke aandoening, dat kan ook gebeuren. Soms loop je een kleine blessure op of rij je een aantal slechte races, maar als we gezond blijven, zal de stopwatch me op een dag vertellen dat ik niet meer snel genoeg ben, of de ronde niet aan elkaar kan rijden."

Geen garantie

Vooralsnog voelt Alonso zich nog ieder raceweekend op zijn plek, zodra hij op de grid stapt: "Als ik op zondag finish, ben ik ontzettend gemotiveerd om naar de volgende race te gaan, zelfs als de resultaten niet goed zijn op dat moment. Dus dat zit allemaal goed, maar er is geen garantie dat dat altijd zo zal zijn."

