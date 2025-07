Gabriel Bortoleto is een van de vele rookies in het Formule 1-seizoen van 2025. In aanloop naar zijn debuut in de koningsklasse heeft hij een boel hulp gekregen van Max Verstappen, zo onthulde de coureur van Kick Sauber.

Bortoleto werd derde in de Europese kampioenschappen en wereldkampioenschappen van de kartsport, voordat hij de stap zette richting de autosport. Hij won races in de Italiaanse Formule 4 en de Aziatische en Europese Formula Regional, voordat hij in de FIA Formule 3 terechtkwam. Met Trident werd Bortoleto meteen kampioen. Ondertussen tekende hij een contract bij McLaren als junior- en testrijder. De 20-jarige uit São Paulo debuteerde vorig jaar in de FIA Formule 2 en werd opnieuw meteen kampioen. Audi, wat in 2026 Kick Sauber overneemt, was nogal onder de indruk van hem en het lukte om hem vanaf McLaren over te halen. Bortoleto scoorde zijn eerste punten in de Formule 1 op de Red Bull Ring.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Tsunoda onthult achterstand op Verstappen: 'Twee stappen achter'

Senna en Verstappen de beste coureurs ooit

"Ik vind hem, samen met Ayrton Senna, de beste coureur ooit", begon Bortoleto over Verstappen tegenover Motorsport.com. "Ik zie Max echt als een van de allerbesten. Ik heb grote bewondering voor de manier waarop hij het racen benadert, voor het inzicht dat hij heeft, voor zijn kennis van de auto en voor het geduld dat hij toont in alles wat hij doet."

De twee ontmoetten elkaar voor het eerst in de winter van 2017, toen Bortoleto nog aan het karten was, maar ze trokken pas in 2023 echt met elkaar op. "Ik begon steeds meer met Max te praten, toen ik aan het begin van mijn seizoen in de Formule 3 was. We gingen heel veel games samen spelen, en simracen. We hebben een hele goede relatie opgebouwd, waarbij hij me veel helpt. Hij heeft me geholpen op weg naar de Formule 1 met een heleboel tips en advies. Daarnaast sprak hij vaak over mij tegen andere mensen in de F1-paddock", aldus de Braziliaan.

Gerelateerd