VIDEO | Hamilton emotioneel na zege, Antonelli moet zich melden bij FIA: ‘Gridstraf dreigt’ | GPFans Raceday
VIDEO | Hamilton emotioneel na zege, Antonelli moet zich melden bij FIA: ‘Gridstraf dreigt’ | GPFans Raceday
Lewis Hamilton heeft in Barcelona zijn eerste overwinning namens Ferrari geboekt. George Russell profiteerde van de uitvalbeurt van teamgenoot Kimi Antonelli en werd tweede, voor Lando Norris.
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