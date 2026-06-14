close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Lewis Hamilton smiles as Kimi Antonelli pouts at the Barcelona GP

VIDEO | Hamilton emotioneel na zege, Antonelli moet zich melden bij FIA: ‘Gridstraf dreigt’ | GPFans Raceday

VIDEO | Hamilton emotioneel na zege, Antonelli moet zich melden bij FIA: ‘Gridstraf dreigt’ | GPFans Raceday

Sebastiaan Kissing

Net binnen

21:28
Hadjar klaar met slechte starts Red Bull: 'Het is vreselijk'
21:01
Red Bull heeft goed nieuws voor Verstappen: 'Hebben stappen gezet'
20:29
Mol wijst naar taak voor Red Bull: 'Zij moeten nu met updates komen'
20:06
Albon valt in Spanje uit: niet de auto, maar de T-cam is het probleem
19:40
Mercedes lijkt in te gaan grijpen bij Antonelli en Russell: 'Gaan we evalueren'
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Verstappen wil vraag over vergelijking met Hamilton niet beantwoorden: "Dat heeft geen zin" Max Verstappen

Verstappen wil vraag over vergelijking met Hamilton niet beantwoorden: "Dat heeft geen zin"

3 uur geleden 7
Hamilton emotioneel na allereerste winst met Ferrari: "Deze droom leek bijna onmogelijk" Hamilton wint in Spanje

Hamilton emotioneel na allereerste winst met Ferrari: "Deze droom leek bijna onmogelijk"

Vandaag 16:51 2
Hamilton pakt eerste Ferrari-zege na tactisch steekspel in Barcelona, drama voor Antonelli Samenvatting GP Barcelona-Catalonië

Hamilton pakt eerste Ferrari-zege na tactisch steekspel in Barcelona, drama voor Antonelli

Vandaag 16:38 24
Red Bull en McLaren krijgen steun van derde team voor FIA-protest: "Voel me niet prettig bij deze rotzooi" Extra steun voor protest

Red Bull en McLaren krijgen steun van derde team voor FIA-protest: "Voel me niet prettig bij deze rotzooi"

Vandaag 10:52 2
Ontdek het op Google Play
x