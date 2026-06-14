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Lewis Hamilton smiles as Kimi Antonelli pouts at the Barcelona GP

Prachtig moment sportieve verliezer Antonelli met Hamilton: 'Ik ben zo blij voor Lewis'

Lewis Hamilton smiles as Kimi Antonelli pouts at the Barcelona GP — Foto: © IMAGO

Prachtig moment sportieve verliezer Antonelli met Hamilton: 'Ik ben zo blij voor Lewis'

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

De Barcelona-Catalunya Grand Prix werd zondag een grote deceptie voor kampioenschapsleider Kimi Antonelli. Hoewel de pil bitter was voor de jonge Italiaan, was hij niet te beroerd om na afloop in de mediapen zijn oprechte felicitaties aan winnaar Lewis Hamilton te brengen.

Lange tijd leek het wederom een heerlijke middag te worden voor Antonelli. De Italiaan was snel, sneller dan teamgenoot George Russell en met een heerlijke actie verschalkte hij zijn teammaat om hem nog maar eens een gevoelige tik uit te delen in de strijd om het wereldkampioenschap. Heel lang kon de jonge rijder niet genieten van zijn puike actie, want even later sloeg het noodlot toe en viel zijn Mercedes stil met problemen. De eerste forse tegenvaller voor Antonelli die dit jaar alleen maar aan de goede kant van de medaille stond tot nu toe. Hamilton ging er even later vandoor met de zege voor het team uit zijn thuisland: Ferrari.

Prachtig moment

Na afloop van de race in de mediapen was de Italiaan echter niet te beroerd om zijn oprechte felicitaties te brengen aan zijn 22 jaar oudere concurrent. GPFans zag hoe Antonelli de Brit uitgebreid omhelsde in de mediapen en hem prees: "Geweldig om te zien", zo zei Antonelli. Even later vroeg GPFans hem of het makkelijk voor hem is om zo'n sportieve verliezer te zijn vlak na een dergelijk grote teleurstelling: "Ik voel me wel heel leeg, zoals ik eerder al zei, maar ik ben oprecht heel blij voor Lewis", zo zegt de Italiaan.

Geweldige relatie

Hij vervolgt: "We hebben een geweldige relatie. Hij is er altijd voor mij geweest. Ik zie hem nu één van zijn dromen bereiken: winnen met Ferrari. Dat is ontzettend cool om te zien. Ik hoop dat hij er ontzettend van gaat genieten. Aan mijn kant is het tijd om de gaan rusten, de batterijen op te laden en sterker terug te komen in Oostenrijk", zo besluit Antonelli.

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