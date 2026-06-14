De FIA heeft zo’n paar uurtjes nadat de vlag is gevallen in Barcelona alsnog twee straffen uitgedeeld. Het gaat om fouten bij de start van de wedstrijd in Spanje, waarbij Williams op het matje mocht verschijnen.

Voor Alexander Albon en Carlos Sainz was het sowieso een kleurloos weekend. Het duo startte buiten de top tien en wist daar uiteindelijk niet in te komen. Albon moest zelfs zijn wagen in de pitbox parkeren tijdens de race, om vervolgens even later weer op de baan te verschijnen. Met een achterstand van 11 ronden staat de Brits-Thaise coureur nu op de uitslag.

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Bandenwarmers

Het team van Williams krijgt daarnaast ook nog een straf voor beide mannen. “Toen auto 23 van zijn krik werd gelaten vóór de start van de opwarmronde, raakten delen van de rechtervoorste bandenwarmdeken bekneld onder de auto. Hoewel het team probeerde deze onderdelen te verwijderen vóór de start van de opwarmronde, waren deze pogingen niet succesvol en vertrok de auto met een kabel die nog aan de auto hing. Het team heeft daarmee niet al hun materiaal meegenomen na het 15-seconden-signaal”, zo luidt de overtreding. Bij Sainz gebeurde hetzelfde. Williams mag per wagen 5.000 euro aftikken en krijgt dus een boete van 10.000 euro in totaal.

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