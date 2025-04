Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso is niet bang dat hij vervangen wordt door Max Verstappen. De Spanjaard zou de viervoudig kampioen overigens wel verwelkomen in zijn team, maar ziet de transfer op korte termijn niet gebeuren.

Met de overstap van Adrian Newey naar Aston Martin en Honda dat komend jaar het groene team van motoren gaat voorzien, lijkt de rode loper te zijn uitgerold voor de Nederlander. Toch heeft hij nog altijd een contract tot en met 2028 op zak bij Red Bull Racing. Desalniettemin waren er vorig jaar gesprekken met Mercedes en werd ook Aston Martin veelvuldig genoemd.

Verstappen niet van plan om te vertrekken

Verstappen zelf geeft in Djedda aan dat hij helemaal niet bezig is met een vertrek bij Red Bull Racing. De Nederlander wil juist met het team weer knokken voor de bovenste plekken. Daarvoor gaat hij aan de slag om de RB21 te verbeteren, en dat lijkt nu dan ook zijn voornaamste doel te zijn.

Alonso niet bang voor vervanging door Verstappen

Alonso heeft de geruchten ook gelezen, maar is niet bang dat Verstappen hem bij Aston Martin komt vervangen. "Ik denk het niet, ik heb een contract voor volgend jaar, ik zie de geruchten als zeer gunstig voor het team. Zoals jij eerder al zei, de wereldkampioen wordt gelinkt aan meerdere teams en een mogelijk vertrek bij Red Bull. De teams die worden genoemd zijn Mercedes, Aston Martin en Ferrari. Dat toont het project aan waar we mee bezig zijn en tekent de toekomst uit", zo verklaart de Spanjaard op de persconferentie in Saoedi-Arabië. Daarnaast ziet hij ook dat Verstappen in verband wordt gebracht met rivalen: "De wereldkampioen wordt soms in verband gebracht met andere teams."

Alonso wil niet vervangen worden door Verstappen, maar zou hem wel als teamgenoot bij Aston Martin willen, al schat hij die kansen niet hoog in. "Zou ik Verstappen als teamgenoot verwelkomen? Ja, maar het is onwaarschijnlijk, zeer onwaarschijnlijk", aldus Alonso.

