De voormalig fysiotherapeut van onder anderen Fernando Alonso, Fabrizio Borra, is op 64-jarige leeftijd overleden na een jarenlange strijd tegen kanker. Borra was een van de meest gewilde fysiotherapeuten in de sportwereld. Hij werkte niet alleen met Alonso, maar ook met Michael Schumacher en wielrenner Tadej Pogačar.

Borra werkte intensief samen met Alonso, al sinds diens debuut bij Minardi. Daarna volgde hij de tweevoudig wereldkampioen naar Renault, McLaren, Ferrari, Alpine en Aston Martin. Afgelopen jaar moest hij de samenwerking beëindigen vanwege verslechterende gezondheidsproblemen.

Alonso verliest vertrouwenspersoon

Aan de zijde van Alonso was Borra overigens niet alleen fysiotherapeut en personal trainer, maar door de jaren heen ook diens vertrouwenspersoon geworden.

