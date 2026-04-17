toto wolff, lewis hamilton, mercedes, ferrari, graphic

Wolff reageert op relatie Hamilton en Kardashian: "Zijn we daar niet allemaal naar op zoek?"

toto wolff, lewis hamilton, mercedes, ferrari, graphic — Foto: © IMAGO x GPFANS

Wolff reageert op relatie Hamilton en Kardashian: "Zijn we daar niet allemaal naar op zoek?"

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Volgens Toto Wolff bevindt Lewis Hamilton zich momenteel in een zeer goede fase van zijn leven, mede dankzij zijn nieuwe relatie met realityster Kim Kardashian. De Formule 1-teambaas van Mercedes deelt af en toe een privévliegtuig met zijn voormalige stercoureur en spreekt dan uitgebreid met hem over zijn privéleven.

De 41-jarige Hamilton maakte begin vorig jaar de overstap van Mercedes naar Ferrari en behaalde vorige maand in Shanghai zijn eerste podiumfinish voor de Italiaanse Scuderia. Buiten de baan trok de Brit de afgelopen weken de aandacht door zijn romance met de 45-jarige Kardashian publiekelijk te maken. Het koppel werd onlangs samen gespot tijdens het Coachella-festival en deelde beelden vanuit Tokio, wat de geruchten over hun relatie definitief bevestigde.

Zoektocht naar geluk

Ondanks dat Hamilton inmiddels voor een concurrent rijdt, is de band met Wolff duidelijk nog altijd warm. De teambaas is blij om te zien dat de zevenvoudig wereldkampioen de liefde heeft gevonden. "Zijn we niet allemaal op zoek naar geluk en voldoening? Ik zie die positiviteit in hem. Hij bevindt zich op een goede plek en dat maakt mij gelukkig, want hij verdient het om op een goede plek te zijn", aldus Wolff tegenover de Independent.

Die positieve energie vertaalt zich volgens Wolff ook naar de prestaties op het asfalt. Hoewel Hamilton momenteel de vierde plaats in het wereldkampioenschap bezet, ziet hij een coureur die nog altijd gedreven is. "Hij geniet ervan om in deze auto's te rijden. Het daagt hem uit, maar tegelijkertijd is hij snel. Jaagt hij op de achtste titel? Zeker. Maar het gaat er meer om dat hij nastreeft te genieten van wat hij doet."

Antonelli wil liever niet 'Kimi' genoemd worden: "Belangrijk dat ze dit laten zien"

Antonelli wil liever niet 'Kimi' genoemd worden: "Belangrijk dat ze dit laten zien"

  • 1 uur geleden
  • 1
Herbert: 'Russell kan vervangen worden voor Verstappen bij Mercedes'

Herbert: 'Russell kan vervangen worden voor Verstappen bij Mercedes'

  • Vandaag 17:29
  • 1
Mansell verwacht achtste wereldtitel voor Lewis Hamilton bij Ferrari

Mansell verwacht achtste wereldtitel voor Lewis Hamilton bij Ferrari

  • Gisteren 10:35
  • 8
F1-grid voor seizoen 2027: acht van de 22 stoeltjes nu al bevestigd

F1-grid voor seizoen 2027: acht van de 22 stoeltjes nu al bevestigd

  • 15 april 2026 08:04
'McLaren biedt Verstappen zitje aan', Britse media weten zeker dat Verstappen vertrekt | GPFans Recap Recap

'McLaren biedt Verstappen zitje aan', Britse media weten zeker dat Verstappen vertrekt | GPFans Recap

  • 14 april 2026 21:42
  • 7
Lewis Hamilton en Kim Kardashian voeden geruchten en lijken samen te gaan

Lewis Hamilton en Kim Kardashian voeden geruchten en lijken samen te gaan

  • Vandaag 11:44
  • 1

Net binnen

21:39
Recap
Verstappen hint op McLaren-transfer, Kelly Piquet ergert zich aan Nürburgring-bezoek | GPFans Recap
20:53
Antonelli wil liever niet 'Kimi' genoemd worden: "Belangrijk dat ze dit laten zien"
19:08
Auer waarschuwt teamgenoot Verstappen voor 'uitdagend' nieuw aspect op Nürburgring
18:16
Weerbericht voor 24h Nürburgring Qualifiers: regen verwacht tijdens avondstint Verstappen
17:29
Herbert: 'Russell kan vervangen worden voor Verstappen bij Mercedes'
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Weerbericht voor 24h Nürburgring Qualifiers: regen verwacht tijdens avondstint Verstappen Weersverwachting in de Eifel

Weerbericht voor 24h Nürburgring Qualifiers: regen verwacht tijdens avondstint Verstappen

3 uur geleden 1
Herbert: 'Russell kan vervangen worden voor Verstappen bij Mercedes' Max Verstappen

Herbert: 'Russell kan vervangen worden voor Verstappen bij Mercedes'

Vandaag 17:29 1
GPFans zendt 24h Nürburgring Qualifiers LIVE uit: dit is waar en hoe laat je Verstappen ziet Live

GPFans zendt 24h Nürburgring Qualifiers LIVE uit: dit is waar en hoe laat je Verstappen ziet

Vandaag 16:34 2
Red Bull heeft mogelijke vervangers Verstappen al klaar staan volgens Herbert RED BULL RACING

Red Bull heeft mogelijke vervangers Verstappen al klaar staan volgens Herbert

Vandaag 15:40 1
