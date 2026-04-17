Wolff reageert op relatie Hamilton en Kardashian: "Zijn we daar niet allemaal naar op zoek?"
Volgens Toto Wolff bevindt Lewis Hamilton zich momenteel in een zeer goede fase van zijn leven, mede dankzij zijn nieuwe relatie met realityster Kim Kardashian. De Formule 1-teambaas van Mercedes deelt af en toe een privévliegtuig met zijn voormalige stercoureur en spreekt dan uitgebreid met hem over zijn privéleven.
De 41-jarige Hamilton maakte begin vorig jaar de overstap van Mercedes naar Ferrari en behaalde vorige maand in Shanghai zijn eerste podiumfinish voor de Italiaanse Scuderia. Buiten de baan trok de Brit de afgelopen weken de aandacht door zijn romance met de 45-jarige Kardashian publiekelijk te maken. Het koppel werd onlangs samen gespot tijdens het Coachella-festival en deelde beelden vanuit Tokio, wat de geruchten over hun relatie definitief bevestigde.
Zoektocht naar geluk
Ondanks dat Hamilton inmiddels voor een concurrent rijdt, is de band met Wolff duidelijk nog altijd warm. De teambaas is blij om te zien dat de zevenvoudig wereldkampioen de liefde heeft gevonden. "Zijn we niet allemaal op zoek naar geluk en voldoening? Ik zie die positiviteit in hem. Hij bevindt zich op een goede plek en dat maakt mij gelukkig, want hij verdient het om op een goede plek te zijn", aldus Wolff tegenover de Independent.
Die positieve energie vertaalt zich volgens Wolff ook naar de prestaties op het asfalt. Hoewel Hamilton momenteel de vierde plaats in het wereldkampioenschap bezet, ziet hij een coureur die nog altijd gedreven is. "Hij geniet ervan om in deze auto's te rijden. Het daagt hem uit, maar tegelijkertijd is hij snel. Jaagt hij op de achtste titel? Zeker. Maar het gaat er meer om dat hij nastreeft te genieten van wat hij doet."
