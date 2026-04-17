Verstappen hint op McLaren-transfer, Kelly Piquet ergert zich aan Nürburgring-bezoek | GPFans Recap

We zijn nog maar één nachtje verwijderd van de ADAC 24h Nürburgring Qualifiers, waarin Max Verstappen en Mercedes-AMG Team Verstappen Racing het tegen bijna veertig andere GT3-teams op gaat nemen. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent.

Aangezien we in een lentestop van de Formule 1 zitten vanwege de afgelasting van de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië, racet Max Verstappen niet alleen op de Nürburgring, maar ging hij ook het theater in. Tijdens een door Viaplay georganiseerd evenement in Amsterdam ging hij in op hoe het er thuis aan toe gaat met Kelly Piquet en reageerde hij voor het eerst op het aanstaande vertrek van 'GP', zijn vaste race-engineer. Gianpiero Lambiase gaat namelijk richting McLaren. Ondertussen gaat oud-wedstrijdleider Niels Wittich in op zijn voorganger Michael Masi, gooit Red Bull Racing het technische team om en kijkt Lucas Auer uit naar het delen van de Mercedes-AMG met Verstappen op de Nürburgring Nordschleife.

Verstappen reageert officieel op vertrek Lambiase: "Ik zei: 'Je bent stom als je het niet doet'"

Max Verstappen heeft vol begrip gereageerd op het aanstaande vertrek van zijn vaste race-engineer Gianpiero Lambiase. De viervoudig wereldkampioen stelt dat hij zijn rechterhand op de boardradio persoonlijk heeft aangespoord om de overstap te maken. Dat liet de coureur van Red Bull Racing donderdagavond weten tijdens een door Viaplay georganiseerd avond in Theater Amsterdam. "Hij heeft mij verteld wat voor aanbod hij heeft gekregen", begon de Limburger zijn uitleg, geciteerd door De Telegraaf. "Ik zei: 'Je zou stom zijn om dat niet te doen. We hebben samen alles al bereikt.'" Lees hier het hele artikel over de eerste reactie van Max Verstappen op het aanstaande vertrek van Gianpiero Lambiase.

Oud-wedstrijdleider Wittich: 'Michael Masi zondebok gemaakt na Abu Dhabi 2021'

Niels Wittich neemt het op voor zijn voorganger Michael Masi. Volgens de Duitser, die zelf in november 2024 werd vervangen, is Masi destijds gebruikt als "zondebok" na de veelbesproken seizoensontknoping in Abu Dhabi. Wittich benadrukt nu echter dat de autosportwereld niet mag vergeten in wat voor complexe positie zijn voorganger destijds zat. "Vanuit mijn oogpunt heeft Michael niet veel verkeerd gedaan. De reglementen definieerden niet alles strikt. Wat hij deed, viel binnen zijn bevoegdheid. Hij had een zekere mate van discretionaire bevoegdheid bij de inzet van de safety car", vertelt hij tegenover Formel1.de. Lees hier het hele artikel over Niels Wittich en Michael Masi.

Kelly Piquet niet blij met Nürburgring-bezoekjes: "Dat moet ik wel aankaarten"

Kelly Piquet was niet heel enthousiast toen bleek dat Max Verstappen zijn spaarzame vrije weekenden dit voorjaar vult met extra autoraces. De coureur combineert de Formule 1 dit seizoen met een uitgebreid enduranceprogramma op de Nürburgring. Ondanks zijn overvolle raceschema benadrukt de coureur tijdens zijn Viaplay-theatervoorstelling dat hij zijn thuissituatie enorm koestert. Samen met Piquet verwelkomde hij vorig jaar april dochtertje Lily, waardoor de tijd buiten de paddock extra waardevol is geworden. "Tijd met de kleine doorbrengen. Ik ben graag thuis. Als je ouder wordt, waardeer je de tijd met vrienden en familie extra", zo citeert Algemeen Dagblad Verstappen. Lees hier het hele artikel over Kelly Piquet en de Nürburgring.

Red Bull Racing reageert op massale leegloop en kondigt komst nieuwe kopstukken aan

Red Bull Racing wordt al enige tijd geteisterd door een leegloop qua toppersoneel. Onder andere Adrian Newey en Jonathan Wheatley vertrokken naar de concurrent, terwijl afgelopen week bekend werd gemaakt dat Gianpiero Lambiase, de race-engineer van Verstappen, vanaf 2028 bij McLaren in dienst treedt. Het team van Verstappen en Isack Hadjar heeft nu voor het eerst in lange tijd zelf wat nieuwe namen aangekondigd. Lees hier het hele artikel over de nieuwe kopstukken van Red Bull Racing.

Auer waarschuwt teamgenoot Verstappen voor 'uitdagend' nieuw aspect op Nürburgring

Volgens Mercedes-fabriekscoureur Lucas Auer is het een bijzondere ervaring om aankomend weekend de auto te delen met Max Verstappen op de Nürburgring Nordschleife. De Oostenrijker stelt dat de hype rondom de deelname van de Red Bull F1-coureur nog groter wordt en kijkt ernaar uit om zijn data te bestuderen. "Voor mij persoonlijk is het natuurlijk ongelooflijk om de auto met hem te delen. Je ziet gewoon één op één de data en werkwijze van een viervoudig wereldkampioen", aldus de ervaren GT3-coureur tegenover F1-Insider. Hij is vastberaden om de kunst af te kijken bij zijn teamgenoot. Lees hier het hele artikel over Lucas Auer die vooruitblikt op de 24h Qualifiers.

Verstappen voedt geruchtenstroom over McLaren en hint op hereniging met Lambiase

Max Verstappen heeft tijdens een exclusief Viaplay-evenement in Theater Amsterdam de deur op een kier gezet voor een hernieuwde samenwerking met Gianpiero Lambiase in de toekomst. Omdat de vaste race-engineer van de Red Bull F1-coureur onlangs zijn overstap naar McLaren heeft aangekondigd, voedt deze uitspraak meteen de speculaties dat Verstappen een transfer naar de renstal uit Woking eveneens niet uitsluit. Lees hier het hele artikel over de geruchten rondom een McLaren-transfer.

