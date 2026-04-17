Max Verstappen heeft vol begrip gereageerd op het aanstaande vertrek van zijn vaste race-engineer Gianpiero Lambiase. De viervoudig wereldkampioen stelt dat hij zijn rechterhand op de boardradio persoonlijk heeft aangespoord om de overstap te maken. Dat liet de coureur van Red Bull Racing donderdagavond weten tijdens een door Viaplay georganiseerd avond in Theater Amsterdam.

Tijdens zijn theaterdebuut blikte Verstappen terug op zijn carrière en deelde hij inzichten over zijn leven als topsporter. Daarbij kwam onvermijdelijk ook het recente nieuws rondom Lambiase ter sprake. Vorige week werd officieel bevestigd dat de Brit Red Bull Racing gaat verlaten om een nieuwe functie bij McLaren op zich te nemen. Hij wordt daar de Chief Racing Officer vanaf 2028. Lambiase zal een aantal taken van de huidige teambaas Andrea Stella op zich nemen.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen gaf Lambiase zijn zegen

Verstappen onthulde in het theater hoe het gesprek tussen hem en Lambiase is verlopen toen het aanbod van de concurrent op tafel kwam. "Hij heeft mij verteld wat voor aanbod hij heeft gekregen", begon de Limburger zijn uitleg, geciteerd door De Telegraaf. "Ik zei: 'Je zou stom zijn om dat niet te doen. We hebben samen alles al bereikt.' En dan krijgt hij zo'n geweldig aanbod, ook met oog op zijn familie en de zekerheid die hij daardoor krijgt", aldus Verstappen over de naderende transfer.

De band tussen de coureur en zijn race-engineer is door de jaren heen zo hecht geworden, dat Lambiase de zegen van de Verstappen wilde hebben voordat hij definitief de knoop doorhakte. "Hij vroeg aan mij een soort van toestemming en ik zei dat hij het 100 procent zeker moest doen", vervolgde Verstappen. "Hij wilde dat graag uit mijn mond horen", sloot hij het onderwerp af.

Toekomstige rol bij McLaren

Ondanks de aangekondigde overstap blijft de samenwerking tussen de twee voorlopig nog in stand. Lambiase dient zijn huidige contract bij Red Bull Racing volledig uit en vertrekt pas aan het einde van 2027. Tot die tijd behoudt hij zijn dubbelrol als Head of Racing en race-engineer van Verstappen. Uiterlijk het jaar daarna begint hij pas bij McLaren als Chief Racing Officer, direct onder Stella. Een officiële opvolger voor de plek naast Verstappen is door Red Bull nog niet aangewezen. Simon Rennie lijkt momenteel bovenaan het lijstje te staan. Hij werkte al twee keer eerder samen met Verstappen, toen Lambiase vanwege persoonlijke omstandigheden Grands Prix moest overslaan.