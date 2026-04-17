Red Bull Racing reageert op massale leegloop en kondigt komst nieuwe kopstukken aan

Red Bull Racing heeft twee nieuwe namen aangekondigd die een leidende functie gaan bekleden binnen het technische team van de Oostenrijkse formatie. Beide heren komen echter uit eigen gelederen.

Red Bull Racing wordt al enige tijd geteisterd door een leegloop qua toppersoneel. Onder andere Adrian Newey en Jonathan Weatley vertrokken naar de concurrent, terwijl afgelopen week bekend werd gemaakt dat Gianpiero Lambiase, de race-engineer van Verstappen, vanaf 2028 bij McLaren in dienst treedt. Het team van Verstappen en Isack Hadjar heeft nu voor het eerst in lange tijd zelf wat nieuwe namen aangekondigd.

Ben Waterhouse

"Met onmiddellijke ingang krijgt Ben Waterhouse een uitgebreidere leiderschapsrol als Chief Performance and Design Engineer", leest het persbericht. "In deze functie is hij eindverantwoordelijk voor zowel Design als Vehicle Performance en rapporteert hij rechtstreeks aan technisch directeur Pierre Waché. Ben trad in 2014 toe tot de Red Bull-familie, afkomstig van BMW-Sauber, eerst als Deputy Technical Director bij Scuderia Toro Rosso en sinds 2017 als Head of Performance Engineering bij Oracle Red Bull Racing.Deze ontwikkeling versterkt de integratie tussen deze afdelingen en zal de ontwikkeling van competitieve, hoogpresterende oplossingen versnellen."

Andrea Landi

Het bericht vervolgt: "Vanaf 1 juli treedt Andrea Landi aan als Head of Performance, waarbij hij rapporteert aan Ben Waterhouse. Andrea brengt uitgebreide Formule 1-ervaring mee vanuit zijn eerdere functies als Deputy Head of Vehicle Performance bij Ferrari en als Deputy Technical Director bij VCARB. Zijn expertise zal de prestatiecapaciteiten van het team verder versterken.Deze veranderingen ondersteunen de langetermijn technische ambities van het team en onderstrepen de voortdurende focus op het ontwikkelen van intern talent, gecombineerd met het aantrekken van toonaangevende expertise uit de sport."

Waterhouse is dus al sinds 2017 werkzaam voor Red Bull Racing, waar Landi de overstap maakt vanuit zusterteam Racing Bulls. Red Bull Racing heeft hiermee dus geen nieuwe namen aangetrokken, alleen met posities geschoven.

