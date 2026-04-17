Auer waarschuwt teamgenoot Verstappen voor 'uitdagend' nieuw aspect op Nürburgring

Volgens Mercedes-fabriekscoureur Lucas Auer is het een bijzondere ervaring om aankomend weekend de auto te delen met Max Verstappen op de Nürburgring Nordschleife. De Oostenrijker stelt dat de hype rondom de deelname van de Red Bull F1-coureur nog groter wordt en kijkt ernaar uit om zijn data te bestuderen.

De twee coureurs komen op zaterdag en zondag in actie tijdens de 24h Nürburgring Qualifiers, voordat ze volgende maand vergezeld worden door Jules Gounon en Dani Juncadella voor de daadwerkelijke 24-uurswedstrijd. Gezamenlijk besturen zij de Mercedes-AMG met startnummer 3 onder de vlag van Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, wat gerund wordt door Winward Racing. De Qualifiers van aankomend weekend dienen als cruciale voorbereiding. Voor Verstappen betekent dit evenement waarschijnlijk zijn eerste officiële meters in het donker op de beruchte omloop.

Leren van een wereldkampioen

Auer, die in 2014 met Verstappen vocht in het FIA Formula 3 European Championship, steekt niet onder stoelen of banken hoe speciaal de samenwerking voor hem is. "Voor mij persoonlijk is het natuurlijk ongelooflijk om de auto met hem te delen. Je ziet gewoon één op één de data en werkwijze van een viervoudig wereldkampioen", aldus de ervaren GT3-coureur tegenover F1-Insider. Hij is vastberaden om de kunst af te kijken bij zijn teamgenoot. "Ik ga in ieder geval alles bekijken en van elke minuut genieten met zo'n rijdersbezetting. En uiteindelijk zien we hetzelfde: er is altijd iets te ontdekken", stelt Auer.

© ADAC Motorsport

Nachtstints zijn uitdagend

De uitdaging op het 25,378 kilometer lange circuit is volgens de Oostenrijker immens. "Het is de moeilijkste baan, de zwaarste 24-uursrace en een echte test voor mens en machine", omschrijft hij de Nordschleife. Met name de uren nadat de zon is ondergegaan over de Eifel vergen veel van de coureurs. "De nachtstints zijn uitdagend. Vooral de eerste twee ronden zijn een beetje lastig, maar daarna wen je eraan. Maar de Nordschleife is door zijn lengte in het donker nog net even specialer", legt hij uit.

Dat een coureur van het kaliber Verstappen überhaupt deelneemt aan de langeafstandsrace, zorgt voor veel extra aandacht binnen de autosportwereld. Auer ziet de komst van bekende namen dan ook als een enorme impuls voor de discipline. "Met Max en met Lance, dat is voor de GT3-sport een lofzang", doelt hij mede op de recente gastrace van Aston Martin-coureur Lance Stroll in de GT World Challenge Europe. Waar Stroll een moeizaam weekend kende met veel straffen, wist Auer met zijn Mercedes-AMG-team juist als tweede te eindigen.

