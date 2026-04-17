Lambiase and Verstappen at McLaren

Verstappen voedt geruchtenstroom over McLaren en hint op hereniging met Lambiase

Lambiase and Verstappen at McLaren — Foto: © IMAGO x Red Bull Content Pool x GPFANS
1 reactie

Verstappen voedt geruchtenstroom over McLaren en hint op hereniging met Lambiase

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Max Verstappen heeft tijdens een exclusief Viaplay-evenement in Theater Amsterdam de deur op een kier gezet voor een hernieuwde samenwerking met Gianpiero Lambiase in de toekomst. Omdat de vaste race-engineer van de Red Bull F1-coureur onlangs zijn overstap naar McLaren heeft aangekondigd, voedt deze uitspraak meteen de speculaties dat Verstappen een transfer naar de renstal uit Woking eveneens niet uitsluit.

De viervoudig wereldkampioen maakte donderdagavond zijn theaterdebuut tijdens de uitverkochte show Een avond met Max Verstappen - Fueled by Viaplay. Voor een live publiek sprak de coureur openhartig over zijn weg naar de top, het leven in de Formule 1 en de emoties achter zijn successen. Tijdens deze avond gaf Verstappen bovendien aan dat hij niet uitsluit ooit weer met Lambiase te gaan samenwerken. Die opmerking is opvallend, aangezien de wegen van het succesvolle duo zich op termijn gaan scheiden bij de energiedrankfabrikant.

Lambiase verruilt Red Bull voor McLaren

Eerder deze maand werd officieel naar buiten gebracht dat Lambiase zijn huidige werkgever gaat verlaten. De Brit, die momenteel de dubbelrol van Head of Racing en race-engineer vervult, maakt uiterlijk in 2028 de overstap naar McLaren. Bij die formatie gaat hij aan de slag in de nieuwe functie van Chief Racing Officer, waarbij hij direct zal rapporteren aan teambaas Andrea Stella. Totdat zijn huidige contract afloopt, blijft Lambiase wel de vaste engineer van Verstappen in Milton Keynes en gedurende de Grands Prix.

Uitspraak in theater voedt geruchtenstroom

Door de uitspraken in Amsterdam draait de geruchtenmolen over de toekomst van Verstappen direct weer op volle toeren. "Verstappen sloot niet uit dat hij in de toekomst ooit nog met Lambiase gaat samenwerken", schreef De Telegraaf. Officieel ligt de coureur nog tot en met eind 2028 vast bij Red Bull, maar zijn verbintenis bevat een cruciale prestatieclausule. Als hij tijdens de aankomende zomerstop niet in de top twee van het wereldkampioenschap staat, mag hij zijn contract eenzijdig verscheuren. Omdat Verstappen momenteel slechts de negende plaats in de WK-stand bezet, lijkt de kans op het activeren van deze ontsnappingsclausule reëel. De Limburger benadrukte dat een mogelijk hernieuwde samenwerking met Lambiase ook buiten de koningsklasse kan plaatsvinden.

Verstappen reageert officieel op vertrek Lambiase: "Ik zei: 'Je bent stom als je het niet doet'"

Verstappen reageert officieel op vertrek Lambiase: "Ik zei: 'Je bent stom als je het niet doet'"

'McLaren biedt Verstappen zitje aan', Britse media weten zeker dat Verstappen vertrekt | GPFans Recap

'Dit bedrag loopt Max Verstappen mis bij vroegtijdig vertrek uit Formule 1'

Oplossing geopperd om Red Bull-leegloop te stoppen: 'Op deze manier moeten ze terugslaan'

Verstappen: een recorddeal van 500 miljoen en de vier F1-teams die hem willen aantrekken

Het tijdschema voor de 24h Nürburgring Qualifiers: Max Verstappen weer van de partij

Het tijdschema voor de 24h Nürburgring Qualifiers: Max Verstappen weer van de partij
Verstappen reageert officieel op vertrek Lambiase: "Ik zei: 'Je bent stom als je het niet doet'"
'Dit bedrag loopt Max Verstappen mis bij vroegtijdig vertrek uit Formule 1'
Verstappen voedt geruchtenstroom over McLaren en hint op hereniging met Lambiase toekomst van max

Verstappen voedt geruchtenstroom over McLaren en hint op hereniging met Lambiase

Verstappen reageert officieel op vertrek Lambiase: "Ik zei: 'Je bent stom als je het niet doet'" reactie op vertrek

Verstappen reageert officieel op vertrek Lambiase: "Ik zei: 'Je bent stom als je het niet doet'"

Opvolger Verstappen bij Red Bull al in beeld: "Ze gaan gesprekken met hem voeren" Max Verstappen

Opvolger Verstappen bij Red Bull al in beeld: "Ze gaan gesprekken met hem voeren"

Geen reden voor Verstappen om bij Red Bull te blijven: "Voor familie hoeft hij het niet te doen" Max Verstappen

Geen reden voor Verstappen om bij Red Bull te blijven: "Voor familie hoeft hij het niet te doen"

