David Jahn zal een veld van meer dan 120 auto's, waarvan bijna veertig in de GT3-klasse, leiden voor de start van Race 1 van de ADAC 24h Nürburgring Qualifiers vanavond. De Gamota Racing-coureur is "verbijsterd" dat hij de pole position heeft kunnen verdienen met zijn BMW M4 GT3 Evo.

Gamota Racing debuteerde in de GT3-klasse van de Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) eerder dit seizoen. Ze rijden in de Pro-Am-klasse, waar Jahn de BMW deelt met Moritz Kranz en gentleman driver Antal Zsigó. Hij zette de snelste tijd neer met een 8:09.488 en dat betekent dus pole position. De Duitser versloeg onder andere Max Verstappen die samen met Lucas Auer niet verder kwam dan de zesde tijd, voordat Verstappen Racing ook nog eens een gridstraf van drie plekken kreeg.

Verbijstering na pole

"We zijn een nieuw team hier, dus ik ben nogal verbijsterd", vertelde Jahn tegenover GPFans. "Tijdens de eerste paar races van de Nürburgring Langstrecken-Serie hebben we geleerd en zijn we de dingen gaan finetunen en nu laten we onze potentie zien."

De 24h Qualifiers zijn voor de meeste deelnemers een cruciale voorbereiding op de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring van volgende maand, maar dat is niet het geval voor Jahn. Gamota Racing focust namelijk vooral op de NLS, waarvan de vierde en vijfde ronden tegelijkertijd de twee Qualifier-races zijn. Het Slowaakse team heeft momenteel geen plannen om de 24-uurswedstrijd te doen.

"Nee, deze auto rijdt dan niet mee", legde Jahn uit. "Een paar van het team doen wel de 24-uursrace in een andere auto, gewoon voor het plezier, maar ons gaat het om de NLS en deze races horen daar ook bij. Ik ben superblij om de pole te pakken in zo'n groot GT3-veld." Er staan maar liefst 37 auto's in de SP 9-categorie ingeschreven.

Gerelateerd